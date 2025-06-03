Автор эффектного гола Эвертону. Экс-защитник Динамо решил завершить карьеру

Бывший защитник "Динамо" Виторину Антунеш рассказал о своем решении завершить карьеру игрока в возрасте 38 лет.

"Вероятно, на этом цикл заканчивается. Очень вероятно, что это будет конец моей карьеры игрока. Всему приходит конец, но я уверен, что начнется новый путь, и я сделаю все возможное, чтобы соответствовать этому новому направлению. Это был очень сложный год, трудный для всех, но я думаю, что группа футболистов осталась верной и сплоченной. Мы боролись с невзгодами и многими препятствиями. Мы не всегда были такими конкурентоспособными, как хотели, но самое главное, что в решающий момент коллектив сплотился и дал необходимый ответ. "Пасуш де Феррейра" - клуб профессионального уровня и заслуживает быть среди профессионалов", - сказал Антунеш в эфире Sport TV.

Напомним, португальский защитник выступал за киевское "Динамо" с 2015 по 2018 годы. В футболке столичного клуба он забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 79 матчах. Антунеш, прежде всего, запомнился своим невероятным ударом в матче 1/8 финала Лиги Европы-2014/15 против "Эвертона" (5:2).

После того как он покинул Украину, он выступал за испанский "Хетафе" и португальский "Спортинг". На данный момент его контракт принадлежит "Пасуш де Ферейра".