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"Вы неоднократно дарили болельщикам радость". Суркис поздравил Реброва с днем рождения

Премьер-лига
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Отличные пожелания легенде клуба

"Вы неоднократно дарили болельщикам радость". Суркис поздравил Реброва с днем рождения

Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, 3 июня, выдающемуся футболисту и главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву исполнился 51 год. С днем рождения его поздравил президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

"Уважаемый Сергей Станиславович!

Искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Весь футбольный мир Украины знает Вас как настоящего профессионала, преданного своему делу, сильного лидера и вдохновителя побед. Вы неоднократно дарили болельщикам радость как на поле, так и у тренерской скамьи - и сегодня, во главе национальной сборной, продолжаете писать яркую историю украинского футбола.

Для меня лично Вы - не только блестящий футболист и тренер, но и человек большого достоинства, характера и принципиальности. Ваши достижения как в "Динамо", так и за пределами клуба - это предмет нашей гордости и уважения.

Желаю Вам крепкого здоровья, несокрушимой энергии, вдохновения в каждом решении и больших побед вместе со сборной! Пусть рядом всегда будут надежные люди, а жизнь дарит только хорошие мгновения!", - говорится в сообщении.

Напомним, Ребров защищал цвета "Динамо" в качестве игрока с 1992 по 2000 и с 2005 по 2007 годы, а также возглавлял "бело-синих" с 2014 по 2017 годы.

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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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andrey B
03.06.2025 в 14:52
особенно на ЕВРО 2024
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Комментарии 1
andrey B
03.06.2025 в 14:52
особенно на ЕВРО 2024
Ответить
0
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