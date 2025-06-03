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"Вы неоднократно дарили болельщикам радость". Суркис поздравил Реброва с днем рождения
Отличные пожелания легенде клуба
Динамо Київ
Сегодня, 3 июня, выдающемуся футболисту и главному тренеру сборной Украины
"Уважаемый Сергей Станиславович!
Искренне поздравляю Вас с днем рождения!
Весь футбольный мир Украины знает Вас как настоящего профессионала, преданного своему делу, сильного лидера и вдохновителя побед. Вы неоднократно дарили болельщикам радость как на поле, так и у тренерской скамьи - и сегодня, во главе национальной сборной, продолжаете писать яркую историю украинского футбола.
Для меня лично Вы - не только блестящий футболист и тренер, но и человек большого достоинства, характера и принципиальности. Ваши достижения как в "Динамо", так и за пределами клуба - это предмет нашей гордости и уважения.
Желаю Вам крепкого здоровья, несокрушимой энергии, вдохновения в каждом решении и больших побед вместе со сборной! Пусть рядом всегда будут надежные люди, а жизнь дарит только хорошие мгновения!", - говорится в сообщении.
Напомним, Ребров защищал цвета "Динамо" в качестве игрока с 1992 по 2000 и с 2005 по 2007 годы, а также возглавлял "бело-синих" с 2014 по 2017 годы.
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