"Вы неоднократно дарили болельщикам радость". Суркис поздравил Реброва с днем рождения

Сегодня, 3 июня, выдающемуся футболисту и главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву исполнился 51 год. С днем рождения его поздравил президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

"Уважаемый Сергей Станиславович!

Искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Весь футбольный мир Украины знает Вас как настоящего профессионала, преданного своему делу, сильного лидера и вдохновителя побед. Вы неоднократно дарили болельщикам радость как на поле, так и у тренерской скамьи - и сегодня, во главе национальной сборной, продолжаете писать яркую историю украинского футбола.

Для меня лично Вы - не только блестящий футболист и тренер, но и человек большого достоинства, характера и принципиальности. Ваши достижения как в "Динамо", так и за пределами клуба - это предмет нашей гордости и уважения.

Желаю Вам крепкого здоровья, несокрушимой энергии, вдохновения в каждом решении и больших побед вместе со сборной! Пусть рядом всегда будут надежные люди, а жизнь дарит только хорошие мгновения!", - говорится в сообщении.