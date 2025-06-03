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Ротань: Если бы Александрия зимой мне предложила новый контракт, я бы подписал его без раздумий
Слишком поздний шаг от "горожан"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань признался, что решение покинуть "Александрию" было для него непростым. Он добавил, что если бы предложение о новом контракте от "горожан" поступило бы раньше, он бы не думал об уходе.
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"Мне очень больно, что касается "Александрии". Это решение было очень тяжелое. Я думал над этим решением очень долго. Я для себя решил только после обеда перед тем, как я дал согласие "Полесью".
Этот коллектив, город, болельщики, президент, функционеры - мы все работали, вместе строили эту команду и сделали праздник для Александрии. Есть недосказанность в этой истории. Еврокубки... Я думал, этот выбор был очень тяжелым, но я все же сделал выбор в плане того, что это новая мотивация. Мне нужна новая мотивация, чтобы держать себя в тонусе.
Да, "Александрия" очень сильно стремилась удержать меня. Мне очень тяжело сейчас сказать. Очень стремилась "Александрия". Они сделали свое предложение. Возможно, его нужно было сделать раньше. Если бы это было зимой, то 100% я бы, не обдумывая ничего, подписал новый контракт. Но когда ты уже имеешь на руках другие варианты, то где-то будет баланс, скажем так. И выбор. Поэтому, пожалуй, это главная причина", - сказал Ротань.
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