Федецкий: С Маркевичем был бы топ-уровень. Но инвесторам Карпат какой-то шарик стрельнул в голову

Бывший защитник "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий оценил текущее состояние дел во львовском клубе.

- Как вам "Карпаты" в этом сезоне?

- Сейчас "Карпаты" имеют результат, и это - главное. Работает - значит, все хорошо. Не существует плохих или хороших тренеров - есть результат. Именно он все показывает. У каждого тренера - свой план, свои тактические схемы, свои заготовки под соперников. И это нормально. Нельзя говорить, что кто-то работает неправильно. Каждое видение имеет право на существование, и я это абсолютно нормально воспринимаю. Как будет дальше - посмотрим.

Я не хочу никого критиковать, просто львовский клуб для меня не чужой. Люблю "Карпаты", люблю Львов, уважаю болельщиков. Однако у меня немного другое видение развития клуба.

- Какое?

- Если бы тренером был Маркевич - это было бы что-то совсем другое. По моему мнению, это был бы топ-уровень. Почему главный инвестор Маткивский или кто-то другой, кто вкладывает деньги, решил иначе, не знаю. Время все покажет. Возможно, я где-то ошибаюсь - это мое субъективное мнение. В футболе все решает результат. Сейчас он у "Карпат" неплохой.

Мне импонирует пример "Полесья". Буткевич увидел некоторые негативные моменты и все изменил в клубе.

Футбол - вещь справедливая. Он всегда расставляет все по местам: и игроков, и тренеров, и руководителей, и даже инвесторов. Просто нужно время.

Личные интересы часто не совпадают с видением развития клуба, инфраструктуры. Это тоже проявится - я лично за этим буду следить во Львове. Я считаю, что футбол справедлив. Я это прочувствовал на собственном опыте. Все, что делается неправильно, футбол рано или поздно исправляет. Это вопрос времени. Речь идет о тех, кто ставит собственные частные интересы выше футбольных.

- Расскажите подробнее, как вы отнеслись к тому, что "Карпаты" назначили Мирона Маркевича главным тренером?

- Если брать глобально, то приглашение Маркевича в "Карпаты" - отличный ход как практически, так и с точки зрения маркетинга.

Мирон Богданович - заслуженный тренер Украины, работал в "Металлисте", первая бронза "Карпат" при нем. Без финансов с "Днепром" - финал Лиги Европы. Это - топ. Правильное направление, двигайтесь дальше, развивайте академию и основную команду вместе с Маркевичем. Отношение к Мирону Богдановичу во Львове замечательное.

Далее инвесторам "Карпат" какой-то шарик стрельнул в голову, и все в моменте изменилось. На это в том числе и повлияли события в "Полесье", но видим, что сейчас Имад Ашур уволен, и команда пошла правильным курсом, назначив Руслана Петровича Ротаня.