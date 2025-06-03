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Еще один клуб УПЛ заключил контракт с новым тренером - СМИ

Премьер-лига

Стал известен срок соглашения

Еще один клуб УПЛ заключил контракт с новым тренером - СМИ

Фото: ФК Рух

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Новым главным тренером ЛНЗ станет Виталий Пономарев, о чем ранее сообщал UA-Футбол.

Согласно информации ТаТоТаке, сегодня, 3 июня черкасский клуб заключил сотрудничество с экс-наставником "Руха". Срок соглашения рассчитан на два года.

В тренерский штаб 51-летнего специалиста вошли все его помощники по львовскому клубу - ассистенты Иван Шуга и Геннадий Щекотилин, физиотерапевт Виталий Романюк, тренер вратарей Андрей Радь.

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Ранее была информация, что Пономарев планирует забрать в ЛНЗ двух лидеров "Руха".

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Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы) Виталий Пономарев
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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