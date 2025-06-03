Еще один клуб УПЛ заключил контракт с новым тренером - СМИ

Новым главным тренером ЛНЗ станет Виталий Пономарев, о чем ранее сообщал UA-Футбол.

Согласно информации ТаТоТаке, сегодня, 3 июня черкасский клуб заключил сотрудничество с экс-наставником "Руха". Срок соглашения рассчитан на два года.

В тренерский штаб 51-летнего специалиста вошли все его помощники по львовскому клубу - ассистенты Иван Шуга и Геннадий Щекотилин, физиотерапевт Виталий Романюк, тренер вратарей Андрей Радь.

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Ранее была информация, что Пономарев планирует забрать в ЛНЗ двух лидеров "Руха".