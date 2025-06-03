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Кудровка нашла стадион для проведения матчей. Есть договоренность с клубом УПЛ

Премьер-лига
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По крайней мере, на первое время

Кудровка нашла стадион для проведения матчей. Есть договоренность с клубом УПЛ

фото - Ендрю Тодос (Zorya Londonsk)

Новина українською

Новичок украинской Премьер-лиги "Кудровка" определилась с местом проведения игр чемпионата в следующем сезоне.

По информации журналиста Виктора Вацко, команда из одноименного села в Черниговской области договорилась об использовании домашнего стадиона "Вереса" в Ровно - "Авангарда".

"Кудровка" как минимум в первом круге будет принимать соперников в Ривном, а до начала второго круга они рассчитывают благоустроить стадион Налогового университета в Ирпене. Не знаю, успеют или нет, там работы много", - рассказал Вацко.

По итогам этого сезона "Кудровка" заняла четвертое место во Второй лиге, а в переходных матчах за выход в УПЛ переиграла полтавскую "Ворсклу" (1:2, 1:0, 4:3 по пен.).

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Бураков
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