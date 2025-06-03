УПЛ назвала лучших игрока и тренера мая

УПЛ подвела итоги голосования болельщиков на звания лучших игрока и тренера мая.

На первом этапе комментаторы, эксперты УПЛ ТВ и представители СМИ выбрали по 4 кандидата, а на втором этапе - за лучшего из них в каждой номинации голосовали болельщики.

В итоге, лучшим игроком мая признали полузащитника "Карпат" Амбросия Чачуа, который отметился тремя голами в четырех матчах УПЛ.

Полные результаты голосования среди игроков:

Амбросий Чачуа ("Карпаты") - 47% Теди Цара ("Александрия") - 15% Факундо Батиста ("Полесье") - 29,3% Артем Бондаренко ("Шахтер") - 8,7%

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Среди тренеров победу одержал Руслан Ротань, который достиг с "Александрией" исторического 2-го места в турнирной таблице Чемпионата УПЛ. В мае его команда в гостях победила "Полесье" (2:1), а дома разобралась с "Вересом" (3:1) и за тур до финиша сезона гарантировала себе серебряные медали сезона 2024/25.

Полные результаты голосования среди тренеров: