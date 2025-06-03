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УПЛ назвала лучших игрока и тренера мая
Награды получили представители разных команд
Фото: УПЛ
УПЛ подвела итоги голосования болельщиков на звания лучших игрока и тренера мая.
На первом этапе комментаторы, эксперты УПЛ ТВ и представители СМИ выбрали по 4 кандидата, а на втором этапе - за лучшего из них в каждой номинации голосовали болельщики.
В итоге, лучшим игроком мая признали полузащитника "Карпат" Амбросия Чачуа, который отметился тремя голами в четырех матчах УПЛ.
Полные результаты голосования среди игроков:
- Амбросий Чачуа ("Карпаты") - 47%
- Теди Цара ("Александрия") - 15%
- Факундо Батиста ("Полесье") - 29,3%
- Артем Бондаренко ("Шахтер") - 8,7%
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Среди тренеров победу одержал Руслан Ротань, который достиг с "Александрией" исторического 2-го места в турнирной таблице Чемпионата УПЛ. В мае его команда в гостях победила "Полесье" (2:1), а дома разобралась с "Вересом" (3:1) и за тур до финиша сезона гарантировала себе серебряные медали сезона 2024/25.
Полные результаты голосования среди тренеров:
- Руслан Ротань ("Александрия") - 35%
- Руслан Костышин ("Колос") - 32,6%
- Александр Максимов ("Полесье") - 21,2%
- Сергей Шищенко ("Оболонь") - 11,2%
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