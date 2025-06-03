Наставник Карпат: Игра ПСЖ - это контролируемый хаос. Мы к нему тоже стремимся

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассматривает "Пари Сен-Жермен" как ориентир для повышения собственного уровня.

- Вопрос относительно вашего видения, что игроки должны быть индивидуальностями. Можем ли сравнить этот подход с работой, например, Луиса Энрике? В финале Лиги чемпионов было заметно, что сила "ПСЖ" не в механизмах, а именно в каких-то инстинктах игроков.

- В Лиге чемпионов натыкался на матчи "ПСЖ" и действительно понял, что там много сходств с тем, к чему мы стремимся. Для меня не существует лучшего футбола, чем то, что показывает "ПСЖ", когда их игроки смелы в любой зоне.

Понимаете, самое важное - это футболисты. Тренер должен влиять на них, но не должен быть главным действующим лицом во время матчей. Игроки должны принимать решения. Мы должны создавать для них такой тренировочный процесс, чтобы они проживали эти моменты. Чтобы им на тренировках было сложнее, чем в матчах. Чтобы они выходили из-под давления благодаря индивидуальным действиям.

Мы стараемся все это делать. У нас центральные защитники часто оказываются в зоне фланговых защитников или опорника. У нас бывает, что вингер с фулбеком меняются позициями - и вингер вообще тогда оказывается на мяче в зоне центрального защитника. Это, возможно, выглядит смешно, но хотим еще увеличить количество таких случаев. Основной фокус при подготовке к следующему чемпионату будет как раз на этом - должны смелее это делать, должны раскрывать игру.

То, что делает сейчас "ПСЖ" - это уникально для современного футбола. Эта тенденция может вернуть любовь к футболу, которая по миру сейчас теряется. Люди выбирают другие развлечения. Если в Украине так не будем думать, то этот вид спорта просто потеряет свою актуальность.

Такого, как во Львове, где дети являются большими поклонниками своего клуба, в Украине сегодня мало. Надо это восстанавливать таким искренним, ярким и эстетическим футболом, как "ПСЖ". Это живо, динамично. Игра "ПСЖ" - это контролируемый хаос. Мы к нему тоже стремимся", - считает Лупашко.