Тренер Кудровки: В УПЛ мы попали не случайно

Те футбольные люди, кто за много лет изучил манеру игры вратаря Игоря Шуховцева знают: он не только надежно играл в воротах, но и притягивает фарт. Так было во многих командах, цвета которых ему пришлось защищать, так есть и теперь, уже в тренерской роли. Стоило Шуховцеву всего четыре месяца назад принять предложение совсем еще молодого коллектива с Черниговщины - ФК "Кудривка", как он завоевал путевку в Премьер-лигу.

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Утром в день повторного матча плей-офф за право играть в элите, в котором соперником кудривской команды была полтавская "Ворскла", Игорь Шуховцев излучал уверенность. Когда корреспондент UA-Футбол позвонил ему на мобильный, он был на удивление спокойным. Неторопливо попивая любимый кофе, 53-летний тренер вратарей "Кудривки" как будто чувствовал: для его одноклубников все должно завершиться благополучно. И это несмотря на то, что в первом матче на условно домашней арене кудривчане потерпели от "Ворсклы" поражение 1:2. События же второго матча показали, что младшей по рангу команде способствовало спортивное везение.

- Как считаете, без доли фарта в этом поединке не обошлось? - интересуюсь у Шуховцева.

- Сто процентов, именно так. Футбол состоит из фарта и сопутствующих факторов. Везение в игре в любом виде спорта является одним из компонентов успеха. Что и имело место в воскресном поединке.

- В полтавском матче слабой была "Ворскла" или более мотивированной оказалась "Кудривка"?

- Я не говорил бы, что "Ворскла" оказалась слабее. Ведь полтавские футболисты прилагали максимум усилий для того, чтобы не дать "Кудривке" достичь положительного результата с переводом игры в овертайм и серию пенальти. Желание было у обеих команд, и оно зашкаливало. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что некоторые футболисты доигрывали с травмами. И "Ворскла", и "Кудривка" хотели победить, но победил тот, кто в воскресенье больше стремился к этому и оказался более удачным. Поэтому я считаю, что выигрыш мы заслужили.

- Когда у вас затеплилась надежда, что одного из старожилов элиты все же удастся победить?

- Наверное, это было еще во втором тайме первого матча с "Ворсклой", когда мы играли на столичной "Оболонь Арене". Тогда ребята показали достаточно интересный футбол. Было очень приятно смотреть на игру наших футболистов, которые на протяжении последних 35 минут не давали полтавской команде дышать. Тогда впервые и затеплилась надежда. Когда же мы забили в ответном матче в Полтаве, это стало дополнительной мотивацией и позволило еще больше убедиться во мнении, что нам все удастся. Хотя "Ворскла" не собиралась дарить нам победу, поэтому в игре были моменты, когда без доли везения не обошлось. Мы вышли на серию послематчевых пенальти - а это уже как кому повезет.

- Как думаете, насколько футболистам "Кудривки" удалось выполнить тренерскую установку?

- У нас было три травмированных футболиста - Яшков, Литовченко и Свитюха (двое последних травмировались в полтавском матче и пришлось делать вынужденные замены), поэтому в игре с таким сильным соперником наши ребята, как говорится, на жилах доигрывали этот матч. И за это им большая благодарность. Возвращаясь с игры клубным автобусом, была озвучена мысль: мы даже еще сами не осознаем, что сотворили. Чувствуем уважение к нашим футболистам, которые выполнили задание главного тренера практически на сто процентов. Повторюсь: начиная со второго тайма игры в Киеве и заканчивая матчем в Полтаве. Что касается непосредственно второго поединка, то Василий Баранов достаточно уверенно настраивал подопечных на эту игру. До появления в "Кудривке" он работал в "Ворскле", поэтому ему очень хотелось, чтобы на хорошо знакомом ему стадионе команда уверенно сыграла и получила право выступать в УПЛ.

- В послематчевой серии пенальти отлично проявил себя ваш подопечный - вратарь Роман Льопка. Ваша работа?

- Нет. Я никогда не люблю говорить о своей причастности в подобном деле. И кто бы что ни говорил, но из собственного вратарского опыта, когда нередко приходилось отражать пенальти, могу сказать, что это особая вещь. Да, анализ того, кто куда бьет, должен быть. Однако считаю, что в таких нервных поединках каждый вратарь должен чувствовать, как, когда и куда прыгать. Перед серией послематчевых пенальти мы об этом говорили. Всю энергетику нашего вратарского цеха я переправил Льопке - и он, красавчик, выручил команду. Хотя ребята еще раньше должны были "закрывать" игру, но не забили. Но это футбол, все в нем бывает. Оценивая же действия нашего вратаря, хочу сказать, что в данном случае все зависело от психологической готовности. Это во-первых. Во-вторых, Льопка очень хотел себя проявить и помочь своей команде. Все это и сыграло большую роль в полтавском матче. За счет желания и переполняющих эмоций, с которыми он справился, "Кудривке" и удалось заслужить право играть в УПЛ. Впрочем, как и каждому члену нашей команды.

- После финального свистка команду охватили невероятные эмоции. Что вы, как человек, который не раз в период карьеры торжествовал, чувствовали в этот момент?

- Несмотря на то, сколько мне пришлось играть на таком высоком уровне, как Перемьер-лига, ощущения самые приятные. Когда команда, в которой ты работаешь, выполняет сложнейшую задачу, переполняет гордость за ребят, которые в течение сезона и в двух матчах плей-офф доказали и себе, и всей футбольной Украине, что умеем играть в футбол и достойны права попробовать свои силы в Премьер-лиге.

- Было ли со стороны руководства ФК "Кудривка" обещано вознаграждение за выход в Премьер-лигу?

- Да. Президент нашего клуба Роман Солодаренко - человек слова. Еще раньше, до поединка с "Ворсклой", был разговор о том, что если это произойдет, получим вознаграждение. И в дальнейшем будем поднимать уровень команды, ведь этот человек очень и очень хотел оказаться в УПЛ. Благодаря ей, как и тренерскому штабу, футболистам и персоналу, мечта президента ФК "Кудривка" сбылась. Поэтому теперь будем ждать вознаграждения (улыбается).

- А была ли система поощрения в течение сезона?

- Да-да. Хотя высокую цель кровь из носу мы не ставили. Наш президент - умный человек, и мы, тренеры, прекрасно понимали, что "Металлист 1925", "Эпицентр" и СК "Полтава" были также настроены серьезным образом в течение сезона-2024/25. Мы играли в свой футбол - тот, который требует главный тренер. Все эти требования мы доносили до ребят - и они с этим справились. Поэтому каждый из нас испытывает гордость за ту работу, которую выполнили. Ведь удалось доказать, что мы способны достигать поставленной цели. И хочу отметить, что случайно "Кудривка" в УПЛ не попала. За большой объем работы, которую мы выполнили как в чемпионате, так и переходных матчах, Боженька нас наградил.

- После полтавского матча, наверное, долго не спали?

- Да. Ведь ехали домой из Полтавы. И в течение целого вечера нас переполняли эмоции, было очень много звонков. Все поздравляли, все были за нас очень рады. И даже те люди, с которыми давно не созванивались, приветствовали также. Было очень приятно. А в понедельник собрались вместе с ребятами: была баня, а потом легкий шашлык. Все хорошо отдохнули и разъехались в отпуск.

- Как работается вам с Василием Барановым?

- Работаю с ним не так давно - только с конца января этого года. Я знал его еще с тех пор, когда он был тренером в "Заре" U-19. Могу сказать, что уже в тот период подопечные Василия Баранова достигали неплохих результатов, достойно выглядели в соперничестве с "Шахтером" и "Динамо". У него, как молодого тренера, есть свои взгляды, которые он пытается донести до футболистов. Возможно, у него еще недостаточно тренерского опыта, однако он является футбольным человеком. У Баранова есть немало интересных идей, которые применяются им в тренировочном процессе. Бывало, что в каких-то играх что-то не получалось, однако он все же пытался донести до сознания ребят понимание тех или иных тонкостей футбола. Есть тактика, есть индивидуальные качества, которые приносят команде результат. Я считаю, что у этого тренера есть способность все это сочетать и моделировать на футбольном поле. Даже если что-то из предложенной им тактики не позволило достичь желаемого, то он сразу же пытается это изменить или подкорректировать. Возможно, именно поэтому нашей команде и удалось достичь высокой цели.

- На какой срок рассчитан ваш контракт?

- Поначалу по договоренности с клубом он был заключен на полтора года. Учитывая, что я уже отработал весеннюю часть сезона-2024/25, с "Кудривкой" буду связан еще один год. Приятно осознавать, что снова проведу его в Премьер-лиге. Я очень рад, что у нас все получилось. Ведь получив возможность играть в элите нашего футбола, каждый из членов команды будет расти в мастерстве. Впрочем, как и сам футбольный клуб.

- Видимо не ошибусь, если предположу, что теперь главная цель "Кудривки" - зацепиться в Премьер-лиге?

- Именно так. Для нас это будет сверхважная задача. И над ним будем очень тщательно работать. Могу сказать, что мы уверены в своих ребятах. Думаю, что должно быть усиление, ведь Премьер-лига - это уже совсем другой уровень, совсем другие требования. Поэтому сейчас действительно будем заботиться о том, чтобы сохранить команду в классе сильнейших.