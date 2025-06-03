Болельщики ЛНЗ определили автора лучшего гола второй части сезона. ВИДЕО

Болельщики "ЛНЗ" определили автора лучшего гола второй части сезона.

По результатам голосования в Telegram-канале, Мухаррем Яшари стал автором лучшего гола второго полугодия в Премьер-лиге.

Болельщики выбрали его гол в ворота "Динамо", который Яшари забил на 49-й минуте.

Напомним, что матч между "ЛНЗ" и "Динамо" закончился со счетом 1:2.

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Мухаррем Яшари сыграл за "ЛНЗ" 30 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 ассистов.