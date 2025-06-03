Карпаты работают над выкупом еще одного бразильца и интересуются кипером из Первой лиги

"Карпаты" прилагают усилия, чтобы выкупить контракты арендованных бразильцев. Ранее сообщалось, что есть прогресс в переговорах по этому вопросу с легионером из Бразилии Бруниньо.

Кроме того, как стало известно Sport.ua, на данный момент львовский клуб работает над полноценным переходом защитника Жана Педросо.

Клубы сейчас согласовывают последние нюансы относительно полноценного перехода игрока, а сумма трансфера может составить до 1.5 млн долларов.

Также, по имеющейся информации, "Карпаты" хотят усилить вратарскую линию и проявляют интерес к 35-летнему вратарю Валерию Юрчуку, который в последнее время выступал за перволиговое "Подолье".