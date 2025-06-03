  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: У нас не было договоренностей с Александрией, что я ухожу, но не забираю футболистов

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: У нас не было договоренностей с Александрией, что я ухожу, но не забираю футболистов

Премьер-лига
Обновлено

Перейдет ли кто-то из игроков Александрии в Полесье?

Ротань: У нас не было договоренностей с Александрией, что я ухожу, но не забираю футболистов

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Новоиспеченный главный тренер "Полесья" Руслан Ротань прокомментировал информацию о том, что он может забрать в Житомир бывших своих подопечных.

Читайте такжеРотань впервые прокомментировал интерес со стороны Шахтера

Ранее была информация, что тренер хочет подписать в Житомир вингера своего бывшего клуба – албанца Теди Цару и голкипера Георгия Ермакова, права на которого принадлежат "Маккаби" (Хайфа).

"Действительно, сейчас очень много футболистов "Александрии" раскрылось и я ими горжусь. За этими игроками следят многие клубы, не только "Полесье", однако не стоит забывать, что они играют в еврокубках.

Нужно понимать стратегию этого клуба – если "Александрия" готова продавать своих футболистов, то почему бы не бороться за их подписание? А если они хотят сохранить своих игроков, то это тоже нормально.

У нас не было договоренностей, что я ухожу, но не забираю этих футболистов. Если их устроит предложение, они могут его принять. На игроков "Александрии" точно будет и есть спрос", – рассказал Ротань.

По теме
yellow-arrow
Александрия назначила нового спортивного директора клуба
yellow-arrow
"Все окей", - экс-менеджер Александрии опровергает, что клуб распадается
yellow-arrow
Федецкий: Русол работал в Днепре, потом в Днепре-1 – мы же видим, что произошло с теми клубами
Руслан Ротань ФК Александрия Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости