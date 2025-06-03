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Ротань: У нас не было договоренностей с Александрией, что я ухожу, но не забираю футболистов
Перейдет ли кто-то из игроков Александрии в Полесье?
Фото: ФК Полісся
Новоиспеченный главный тренер "Полесья" Руслан Ротань прокомментировал информацию о том, что он может забрать в Житомир бывших своих подопечных.
Ранее была информация, что тренер хочет подписать в Житомир вингера своего бывшего клуба – албанца Теди Цару и голкипера Георгия Ермакова, права на которого принадлежат "Маккаби" (Хайфа).
"Действительно, сейчас очень много футболистов "Александрии" раскрылось и я ими горжусь. За этими игроками следят многие клубы, не только "Полесье", однако не стоит забывать, что они играют в еврокубках.
Нужно понимать стратегию этого клуба – если "Александрия" готова продавать своих футболистов, то почему бы не бороться за их подписание? А если они хотят сохранить своих игроков, то это тоже нормально.
У нас не было договоренностей, что я ухожу, но не забираю этих футболистов. Если их устроит предложение, они могут его принять. На игроков "Александрии" точно будет и есть спрос", – рассказал Ротань.
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