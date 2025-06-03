Ротань: У нас не было договоренностей с Александрией, что я ухожу, но не забираю футболистов

Новоиспеченный главный тренер "Полесья" Руслан Ротань прокомментировал информацию о том, что он может забрать в Житомир бывших своих подопечных.

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Ранее была информация, что тренер хочет подписать в Житомир вингера своего бывшего клуба – албанца Теди Цару и голкипера Георгия Ермакова, права на которого принадлежат "Маккаби" (Хайфа).