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У всех проблемы. В клубе-сенсации УПЛ сохраняются долги по зарплате

Премьер-лига

Александрия еще не полностью рассчиталась с игроками за сезон

У всех проблемы. В клубе-сенсации УПЛ сохраняются долги по зарплате

fco.com.ua

Новина українською

Руководство "Александрии" еще полностью не рассчиталось с игроками команды за сенсационный минувший сезон, в котором "горожане" завоевали серебряные медали.

Как сообщает Sport.ua, в последнее время клубом было произведено несколько выплат, но все равно задолженности по зарплате составляют два месяца, есть задержки и по премиальным за победы.

Пока сложно спрогнозировать, когда "горожане" получат заработанные деньги за отлично проведенный сезон в УПЛ.

Напомним, что информация о долгах в команде просачивалась в СМИ на протяжении всего сезона, но в клубе обещали закрыть все долги по окончанию сезона.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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