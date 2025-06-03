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У всех проблемы. В клубе-сенсации УПЛ сохраняются долги по зарплате
Александрия еще не полностью рассчиталась с игроками за сезон
fco.com.ua
Руководство "
Как сообщает Sport.ua, в последнее время клубом было произведено несколько выплат, но все равно задолженности по зарплате составляют два месяца, есть задержки и по премиальным за победы.
Пока сложно спрогнозировать, когда "горожане" получат заработанные деньги за отлично проведенный сезон в УПЛ.
Напомним, что информация о долгах в команде просачивалась в СМИ на протяжении всего сезона, но в клубе обещали закрыть все долги по окончанию сезона.
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