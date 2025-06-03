У всех проблемы. В клубе-сенсации УПЛ сохраняются долги по зарплате

Руководство " Александрии " еще полностью не рассчиталось с игроками команды за сенсационный минувший сезон, в котором "горожане" завоевали серебряные медали.

Как сообщает Sport.ua, в последнее время клубом было произведено несколько выплат, но все равно задолженности по зарплате составляют два месяца, есть задержки и по премиальным за победы.

Пока сложно спрогнозировать, когда "горожане" получат заработанные деньги за отлично проведенный сезон в УПЛ.

Напомним, что информация о долгах в команде просачивалась в СМИ на протяжении всего сезона, но в клубе обещали закрыть все долги по окончанию сезона.