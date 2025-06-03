Федецкий: Русол работал в Днепре, потом в Днепре-1 – мы же видим, что произошло с теми клубами

Бывший защитник " Карпат " и сборной Украины Артем Федецкий высказался об Андрее Русоле, который сейчас занимает пост генерального директора львовского клуба.

– Что можете сказать о назначении Андрея Русола в "Карпаты"?

– А что тут говорить? Если для меня Маркевич был и остается брендом – брендом "Карпат", то направление должно было быть очевидно. Его следовало развивать, и это, по моему мнению, было бы идеально. Это только мое личное мнение, я его никому не навязываю.

Что касается Андрея – посмотрим. Время все расставит. Когда Андрей работал в ФК "Днепр", потом в СК "Днепр-1" – мы же видим, что произошло с теми клубами. Их просто больше нет. Может, Андрей обидится за это интервью – это его право. Однако я имею право на свое мнение. Мы живем в демократической стране, где каждый может высказаться. Кто-то, возможно, скажет иначе, но я думаю, что лучше иногда вообще промолчать, учитывая мое видение. А результат все покажет. Если говорить не о человеческих взаимоотношениях, а о футбольном развитии, то пока в "Карпатах" все хорошо.

– Одни говорят, что вот Андрей Русол – талантливый специалист и менеджер, но результат его работы – два клуба исчезли, люди сидят без зарплаты. Какое мнение справедливо?

– Ну, смотрите. Люди без зарплат – это неприемлемо. Каждый, кто работает в клубе или в его структуре, должен получать достойное вознаграждение. Это – базовый принцип взаимоотношений между работодателем и работником. Если человек ходит на работу, он должен получать заработанное.

В "Днепре" футболисты – это отдельная история. Условно, у них были хорошие контракты, они что-то заработали. Однако были же и простые работники, которые ухаживали за полями, получали 100–150 долларов, и им задерживали зарплату на 3–4 месяца. Это абсолютно неправильно.

– Вообще система выплат в "Днепре" была довольно странная. Деньги платят с задержкой в 2–3 месяца.

– Это и губит футбол. И когда кто-то вроде Андрея Русола говорит о развитии, но при этом не выполняет базовые вещи, это трудно принять. Мы с ним видимся, здороваемся, но как можно приглашать человека на руководящую должность в "Карпаты", зная о его прошлом?

Я не хочу делать категорических выводов – время все расставит по своим местам. Однако есть вещи, которые я просто не перевариваю. Извините, но не нужно обманывать футбол. Потому что футбол все расставит на места. Может, не сразу – через год, два, три, но справедливость обязательно будет. Если есть обязательства – финансовые, инфраструктурные, кадровые – они должны выполняться.

Договорились о развитии – реализовывайте его. Договорились об академии для молодежи – делайте. Обещали детям и родителям условия – обеспечивайте их.

Что вы наделали? Настоящий "Днепр" исчез. А взамен создали СК "Днепр-1" – искусственный, ненужный организм на обломках большого клуба. На базе "Днепра" Багмута, Кучеревского и многих других легенд создали что-то фейковое. И что? Оно со временем загнулось.

– Русол за полгода до уничтожения "Днепра-1" уже вел переговоры с "Карпатами", это нормально?

– А дальше что? Дальше Андрей снова работает в системе уже "Карпат". Посмотрим. Я не хочу говорить лишнее, но скажу честно: я – независимый человек и привык говорить то, что думаю.

С тем путем развития "Карпат", который выбрали сейчас, я категорически не согласен. Да, сейчас эмоции, победы, матчи, атмосфера – все красиво. Однако посмотрим, что будет со временем.

Мое личное мнение: с Маркевичем все было бы иначе. Это – человек из региона, который вкладывал душу в клуб. Именно с ним "Карпаты" впервые в истории взяли "бронзу". Это было искренне, достойно и сильно.