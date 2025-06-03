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"Все окей", - экс-менеджер Александрии опровергает, что клуб распадается

Премьер-лига

"Естественные процессы"

"Все окей", - экс-менеджер Александрии опровергает, что клуб распадается

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Новина українською

Уже бывший спортивный директор "Александрии" Иван Телько, который недавно покинул "горожан", высказал свое мнение о дальнейшем развитии клуба.

– Было множество сообщений в СМИ, в телеграм-каналах, что, мол, клуб распадается на глазах. Действительно ли это такой неизбежный процесс?

– Во первых, клуб не распадается. Я не верю и не вижу предпосылок, чтобы что-то шло не так. В клубе проходят нормальные процессы. Руслан Петрович провел свой цикл, я провел свою работу, о которой мы договаривались накануне. У некоторых футболистов просто истекают контракты.

Это нормальная история, поэтому для всех фанатов "Александрии" и украинского футбола я могу сказать, что все окей. Никто никуда не распадается. Клуб будет работать и играть.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.06.2025 в 18:37
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.06.2025 в 18:37
Значить розпадається...
Ответить
0
0

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