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"Все окей", - экс-менеджер Александрии опровергает, что клуб распадается
"Естественные процессы"
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Уже бывший спортивный директор "
– Было множество сообщений в СМИ, в телеграм-каналах, что, мол, клуб распадается на глазах. Действительно ли это такой неизбежный процесс?
– Во первых, клуб не распадается. Я не верю и не вижу предпосылок, чтобы что-то шло не так. В клубе проходят нормальные процессы. Руслан Петрович провел свой цикл, я провел свою работу, о которой мы договаривались накануне. У некоторых футболистов просто истекают контракты.
Это нормальная история, поэтому для всех фанатов "Александрии" и украинского футбола я могу сказать, что все окей. Никто никуда не распадается. Клуб будет работать и играть.
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