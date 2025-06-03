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Рух запустил голосование за лучшего игрока клуба в сезоне 2024/25
Выбор среди 5 кандидатов
fcrukh.com
"Рух" запустил голосование за лучшего игрока клуба в сезоне 2024/25.
Львовский клуб предлагает болельщикам сделать свой выбор. Среди номинантов защитник, два полузащитника и два нападающих.
- Роман Дидык (защитник)
- Денис Пидгурский (полузащитник)
- Евгений Пастух (полузащитник)
- Ярослав Карабин (нападающий)
- Бабукар Фаал (нападающий)
Голосование открыто в Telegram-канале клуба,
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Напомним, что "Рух" по итогам сезона 2024/25 занял восьмое место в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги.
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Источник:Рух
Опубликовал: Владислав Прийменко
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