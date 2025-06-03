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Рух запустил голосование за лучшего игрока клуба в сезоне 2024/25

Премьер-лига

Выбор среди 5 кандидатов

Рух запустил голосование за лучшего игрока клуба в сезоне 2024/25

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" запустил голосование за лучшего игрока клуба в сезоне 2024/25.

Львовский клуб предлагает болельщикам сделать свой выбор. Среди номинантов защитник, два полузащитника и два нападающих.

  • Роман Дидык (защитник)
  • Денис Пидгурский (полузащитник)
  • Евгений Пастух (полузащитник)
  • Ярослав Карабин (нападающий)
  • Бабукар Фаал (нападающий)

Голосование открыто в Telegram-канале клуба,

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Напомним, что "Рух" по итогам сезона 2024/25 занял восьмое место в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги.

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Рух (Львов)
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Источник:
Рух
Опубликовал: Владислав Прийменко
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