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Юрий Вернидуб: Я всегда буду благодарен Кривбассу за этот путь

Премьер-лига

Экс-наставник клуба поблагодарил руководство, игроков и фанатов

Юрий Вернидуб: Я всегда буду благодарен Кривбассу за этот путь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На официальном сайте "Кривбасса" было опубликовано прощальное письмо Юрия Вернидуба после того, как было объявлено о его уходе из клуба в конце сезона 2024/25.

"Дорогие друзья, Кривой Рог, "Кривбасс", мои красно-белые. Это речь, которую мне совсем не хотелось бы писать. Но настал момент. Сегодня я завершаю свой путь в "Кривбассе" и провел последний матч во главе команды. Это не "прощайте". Это — спасибо.

Я пришел сюда не за деньгами и не за титулами. Я пришел, потому что почувствовал — здесь есть душа. Здесь можно построить что-то настоящее. Здесь — футбол, который объединяет, вдохновляет и дает надежду. Мы вместе выводили "Кривбасс" из тени. Строили команду не на громких именах, а на характере. За эти годы клуб стал для меня больше, чем просто работой. Это стало частью моей жизни. Частью меня.

Я имел честь работать с футболистами, которые живут этой игрой. С работниками, которые ежедневно вкладывают в клуб все, что имеют. И с болельщиками, которые не просто приходили на стадион — они были нашей поддержкой в каждом матче. И когда мы выигрывали. И когда было трудно.

Нам вместе здесь было сложно. Мы вместе переживали обстрелы, атаки, тревоги и постоянное напряжение. Но мы оставались. Мы играли здесь. И держались — вместе с городом, вместе с людьми, вместе с нашим "Кривбассом". Это не просто о футболе. Это о силе. О выдержке. О том, что нас не сломать. Мы строили команду вместе".

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"Почему я ухожу? Потому что считаю, что надо быть честным — перед собой и перед вами. Мне 59. В этом возрасте уже не строят планов на 10 лет. Но у меня все еще есть энергия, амбиции и жажда борьбы. Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный. Я не ухожу от клуба — я иду к новой цели. Но оставляю часть себя здесь, в Кривом Роге.

Я всегда буду благодарен за этот путь. За доверие руководства. За веру в меня от болельщиков. За совместные победы и поражения, которые делали нас сильнее.

И прошу вас — не останавливайтесь. У "Кривбасса" есть будущее. И есть силы, чтобы идти дальше", — написал Юрий Вернидуб.

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Напомним, что Юрий Вернидуб возглавил "Кривбасс" в июле 2022 года. За это время команда под его руководством провела 96 матчей во всех тунирах, одержав 42 победы, 19 раз сыграла вничью и потерпела 35 поражений.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Андрей Журба
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