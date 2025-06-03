Юрий Вернидуб: Я всегда буду благодарен Кривбассу за этот путь

На официальном сайте "Кривбасса" было опубликовано прощальное письмо Юрия Вернидуба после того, как было объявлено о его уходе из клуба в конце сезона 2024/25.

"Дорогие друзья, Кривой Рог, "Кривбасс", мои красно-белые. Это речь, которую мне совсем не хотелось бы писать. Но настал момент. Сегодня я завершаю свой путь в "Кривбассе" и провел последний матч во главе команды. Это не "прощайте". Это — спасибо.

Я пришел сюда не за деньгами и не за титулами. Я пришел, потому что почувствовал — здесь есть душа. Здесь можно построить что-то настоящее. Здесь — футбол, который объединяет, вдохновляет и дает надежду. Мы вместе выводили "Кривбасс" из тени. Строили команду не на громких именах, а на характере. За эти годы клуб стал для меня больше, чем просто работой. Это стало частью моей жизни. Частью меня.

Я имел честь работать с футболистами, которые живут этой игрой. С работниками, которые ежедневно вкладывают в клуб все, что имеют. И с болельщиками, которые не просто приходили на стадион — они были нашей поддержкой в каждом матче. И когда мы выигрывали. И когда было трудно.

Нам вместе здесь было сложно. Мы вместе переживали обстрелы, атаки, тревоги и постоянное напряжение. Но мы оставались. Мы играли здесь. И держались — вместе с городом, вместе с людьми, вместе с нашим "Кривбассом". Это не просто о футболе. Это о силе. О выдержке. О том, что нас не сломать. Мы строили команду вместе".