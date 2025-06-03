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Александрия назначила нового спортивного директора клуба
В клубе много перестановок
fco.com.ua
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До этого функционер возглавлял департамент селекции клуба.
Отмечается, что Кочерга будет осуществлять селекционную деятельность, координировать взаимодействие между руководством клуба и тренерским штабом, а также будет заниматься формированием трансферной политики клуба.
Напомним, что по окончанию сезона, который "Александрия" сенсационно завершила на 2-м месте, клуб покинули главный тренер Руслан Ротань
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