Александрия назначила нового спортивного директора клуба

" Александрия " объявила о назначении нового спортивного директора клуба, которым стал Евгений Кочерга.

До этого функционер возглавлял департамент селекции клуба.

Отмечается, что Кочерга будет осуществлять селекционную деятельность, координировать взаимодействие между руководством клуба и тренерским штабом, а также будет заниматься формированием трансферной политики клуба.