  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия назначила нового спортивного директора клуба

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия назначила нового спортивного директора клуба

Премьер-лига
Обновлено

В клубе много перестановок

Александрия назначила нового спортивного директора клуба

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" объявила о назначении нового спортивного директора клуба, которым стал Евгений Кочерга.

До этого функционер возглавлял департамент селекции клуба.

Отмечается, что Кочерга будет осуществлять селекционную деятельность, координировать взаимодействие между руководством клуба и тренерским штабом, а также будет заниматься формированием трансферной политики клуба.

Напомним, что по окончанию сезона, который "Александрия" сенсационно завершила на 2-м месте, клуб покинули главный тренер Руслан Ротань и спортивный директор Иван Телько.

По теме
yellow-arrow
Ракицкий, долги, состав. Кучер откровенно рассказал о будущем Черноморца
yellow-arrow
"Все довольны", - Лупашко рассказал о сотрудничестве Карпат с PASS Consulting
yellow-arrow
Клуб, который 30 лет играл в УПЛ, может потерять профессиональный статус
ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости