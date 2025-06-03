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"Все довольны", - Лупашко рассказал о сотрудничестве Карпат с PASS Consulting

Премьер-лига
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PASS Consulting ищет львовянам зарубежных игроков

"Все довольны", - Лупашко рассказал о сотрудничестве Карпат с PASS Consulting

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о сотрудничестве с PASS Consulting.

– Тема борьбы между PASS и агентами, вокруг которой много информационного шума. Влияла ли она на проведение трансферов в "Карпатах" и возникали ли какие-то препятствия?

– Вообще не было никаких препятствий, я этого точно не чувствовал. Андрей Русол всегда говорит, что мы сотрудничаем со всеми агентами, в клубе нет никаких запретов. Если игрок будет полезен "Карпатам", то будем общаться со всеми.

С PASS Consulting клуб сотрудничает, они ищут нам иностранных игроков. Думаю, все довольны этим сотрудничеством, большой объем работы выполняется.

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У нас есть скауты, которые также постоянно на связи. Еженедельно они по одному или два раза приходят на тренировки, смотрят на требования. В этом плане все хорошо. Мы фокусируемся больше на качестве – не хотим каждого трансферного окна подписывать большое количество игроков. Свежая кровь нужна, но это должно быть точечно.

Возвращаясь к тому, что мы говорили – нужно быть честным с клубом и рационально подходить к поиску футболистов. Не требовать "дайте мне сегодня игрока, а завтра будем разбираться". То есть мы должны брать двух-трех новичков – и отпускать двух-трех футболистов. В таком ключе работать. Не устраивать отток 10 игроков: набрали их, а через полгода убираем, "давайте новых". Когда так делается, то это в первую очередь либо некачественная селекционная работа, либо кто-то хочет просто зарабатывать деньги.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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