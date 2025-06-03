Ракицкий, долги, состав. Кучер откровенно рассказал о будущем Черноморца

Главный тренер " Черноморца " Александр Кучер рассказал о последних новостях команды, которая по итогам сезона вылетела в Первую Лигу.

– Александр Николаевич, определились ли вы со своим будущим в "Черноморце"?

– Смотрите, у меня действующий контракт еще на год, поэтому мы готовим команду, формируем тренерский штаб.

– А что касается вашего тренерского штаба, сформирован ли он уже до конца? Писали, что вы якобы отказались от услуг вашего помощника – Анатолия Диденко.

– К нам точно присоединится Андрей Дикань – тренер вратарей. Возможно, добавим в наш штаб еще тренера по физподготовке. Сейчас мой штаб в "Черноморце" – Тарас Гвоздик, Александр Призетко и Александр Грицай. Ждем и Диканя.

Что касается Диденко, то он уже находился в команде, когда я ее возглавил. Я думал, что так и должно быть. Но президент сказал – нет, Диденко будет работать в другом месте. Я так понял, его перевели в молодежку. То есть это было не мое решение, а руководство.

– А останется ли Ярослав Ракицкий с "Черноморцем" на следующий сезон? Говорили с ним по этому вопросу?

– Да, я разговаривал с Ярославом на этот счет. Он сказал, что не против того, чтобы остаться в Черноморце и помочь ему в Первой лиге.

– Какая ситуация сейчас с долгами в команде?

– У меня был разговор с руководством клуба перед последним туром чемпионата Украины. Мне сказали, что в первых числах июня со всеми должны рассчитаться, закрыть долги. Уверили, что все будет нормально.

– Также сообщалось, что "Черноморец" точно покинет ряд исполнителей: Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн и Денис Безбородько. Как это соответствует реальности?

– Где-то все так и есть. Был разговор с президентом по поводу кадровой ситуации и было решено, что эти футболисты покинут "Черноморец".