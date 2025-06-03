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Клуб, который 30 лет играл в УПЛ, может потерять профессиональный статус
Такой вариант рассматривают в клубе
Фото: ФК Ворскла
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Как сообщает журналист Владимир Зверов, в клубе задумываются над вариантом временного прекращения своего статуса профессионального клуба, с восстановлением оного когда проблемы будут решены.
Также отмечается, что "Ворсклу" летом ждет массовая распродажа футболистов, что может несколько улучшить ситуацию, а если команда будет играть в Первой играть, то молодежью из той же "Ворсклы-2".
Напомним, что кроме финансовых проблем и вылета из УПЛ на клуб также наложен трансферный бан от ФИФА за долги перед бывшими игроками.
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