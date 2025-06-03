Клуб, который 30 лет играл в УПЛ, может потерять профессиональный статус

" Ворскла " которая по итогам сезона вылетела из УПЛ, и которая пребывает в серьезном финансовом кризисе, может прекратить свое существование.

Как сообщает журналист Владимир Зверов, в клубе задумываются над вариантом временного прекращения своего статуса профессионального клуба, с восстановлением оного когда проблемы будут решены.

Также отмечается, что "Ворсклу" летом ждет массовая распродажа футболистов, что может несколько улучшить ситуацию, а если команда будет играть в Первой играть, то молодежью из той же "Ворсклы-2".

Напомним, что кроме финансовых проблем и вылета из УПЛ на клуб также наложен трансферный бан от ФИФА за долги перед бывшими игроками.