Лупашко: Женщины должны понимать - если играют Карпаты, то не трогайте своих мужчин

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко рассказал о том, что стремиться к тому, чтобы львовская команда дарила своим болельщикам позитивные эмоции.

— Ваша цитата: "Хотим, чтобы когда играют "Карпаты", то люди оставляли телефон, женщину и смотрели футбол". Сколько женщин за этот сезон успели вам пожаловаться на своих мужей?

— Наши принципы игры должны оставаться неизменными. Сейчас будем требовать больше качества от футболистов, потому что мы уже преодолели определённый этап нашего развития. Я не хочу нервничать во время матча, поэтому вся игра должна проходить у чужих ворот. Хочу получать удовольствие от того, как мы создаем моменты, как можно быстрее забираем мяч.

Самое главное — дарить положительные эмоции. Поэтому женщины действительно должны понимать: если играют "Карпаты", то не трогайте своих мужчин, дайте им наслаждаться футболом (смеется — прим.).