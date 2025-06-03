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Лупашко: Женщины должны понимать - если играют Карпаты, то не трогайте своих мужчин

Премьер-лига
Обновлено

Тренер хочет дарить положительные эмоции болельщикам

Лупашко: Женщины должны понимать - если играют Карпаты, то не трогайте своих мужчин

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал о том, что стремиться к тому, чтобы львовская команда дарила своим болельщикам позитивные эмоции.

— Ваша цитата: "Хотим, чтобы когда играют "Карпаты", то люди оставляли телефон, женщину и смотрели футбол". Сколько женщин за этот сезон успели вам пожаловаться на своих мужей?

— Наши принципы игры должны оставаться неизменными. Сейчас будем требовать больше качества от футболистов, потому что мы уже преодолели определённый этап нашего развития. Я не хочу нервничать во время матча, поэтому вся игра должна проходить у чужих ворот. Хочу получать удовольствие от того, как мы создаем моменты, как можно быстрее забираем мяч.

Самое главное — дарить положительные эмоции. Поэтому женщины действительно должны понимать: если играют "Карпаты", то не трогайте своих мужчин, дайте им наслаждаться футболом (смеется — прим.).

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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