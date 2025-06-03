Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лупашко: Женщины должны понимать - если играют Карпаты, то не трогайте своих мужчин
Тренер хочет дарить положительные эмоции болельщикам
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
— Ваша цитата: "Хотим, чтобы когда играют "Карпаты", то люди оставляли телефон, женщину и смотрели футбол". Сколько женщин за этот сезон успели вам пожаловаться на своих мужей?
— Наши принципы игры должны оставаться неизменными. Сейчас будем требовать больше качества от футболистов, потому что мы уже преодолели определённый этап нашего развития. Я не хочу нервничать во время матча, поэтому вся игра должна проходить у чужих ворот. Хочу получать удовольствие от того, как мы создаем моменты, как можно быстрее забираем мяч.
Самое главное — дарить положительные эмоции. Поэтому женщины действительно должны понимать: если играют "Карпаты", то не трогайте своих мужчин, дайте им наслаждаться футболом (смеется — прим.).
Популярное сейчас
- Забарный дал свое согласие на переход в состав чемпиона Европы
- Тренер Кудровки: В УПЛ мы попали не случайно
- Ротань объяснил, почему выбрал Полесье, а не Металлист 1925
- Вице-президент Ворсклы одним словом ответил, будет ли существовать клуб
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо