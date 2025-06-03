Не в пользу Александрии. Шищенко сделал свой выбор

Главный тренер " Оболони " Сергей Шищенко, на которого претендовали несколько украинских клубов, сделал свой выбор.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, специалист близок к уходу из "Оболони". Наставник принял решение возглавить перволиговую "Буковину", где спортивным директором работает его старый друг Григорий Чурилов. Во второй части сезона он даже исполнял тренерские обязанности.

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Таким образом, "Александрия", которая также претендовала на Шищенко, продолжает искать замену Руслану Ротаню.

Напомним, что ранее также была информация, что клуб, который подпишет Шищенко, должен будет заплатить компенсацию "Оболони", так как контракт киевского клуба с тренером рассчитан еще на два года.