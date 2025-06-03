  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не в пользу Александрии. Шищенко сделал свой выбор

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не в пользу Александрии. Шищенко сделал свой выбор

Премьер-лига
Обновлено

Тренер перейдет в клуб Первой лиги

Не в пользу Александрии. Шищенко сделал свой выбор

Фото: Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко, на которого претендовали несколько украинских клубов, сделал свой выбор.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, специалист близок к уходу из "Оболони". Наставник принял решение возглавить перволиговую "Буковину", где спортивным директором работает его старый друг Григорий Чурилов. Во второй части сезона он даже исполнял тренерские обязанности.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, "Александрия", которая также претендовала на Шищенко, продолжает искать замену Руслану Ротаню.

Напомним, что ранее также была информация, что клуб, который подпишет Шищенко, должен будет заплатить компенсацию "Оболони", так как контракт киевского клуба с тренером рассчитан еще на два года.

По теме
yellow-arrow
Лупашко: Из Европы был интерес - мне звонили из Италии
yellow-arrow
Лупашко: Женщины должны понимать - если играют Карпаты, то не трогайте своих мужчин
yellow-arrow
Ракицкий, долги, состав. Кучер откровенно рассказал о будущем Черноморца
Сергей Шищенко Буковина (Черновцы) ФК Александрия Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости