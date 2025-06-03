Лупашко: Из Европы был интерес - мне звонили из Италии

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко рассказал, что к его кандидатуре интерес из-за рубежа.

– В прошлом году вы сказали: "Если бы мы играли в Европе так, как я с "Ингульцом", у меня бы телефон был красный от предложений". Сейчас, после года работы на высшем уровне УПЛ, был ли какой-то интерес или предложения из-за рубежа?

– Да, из Европы был интерес. Мне звонили из Италии.

Однако всеми этими моментами занимается мой представитель Олег Авдыш. Также считаю его одним из лучших или лучшим в Украине. Я ему полностью доверяю, это большой профессионал своего дела.

Олег знает, что я хочу и какова моя цель. Во-первых, он не должен ставить свою выгоду на первый план, а должен действовать в интересах моей карьеры. Олег в этом солидарен со мной. Ни разу не слышал от него требований.

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– Это была Серия Б? Или даже Серия А?

– В Серии А не знают о существовании украинских тренеров. Это была Серия Б.