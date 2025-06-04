Ротань: У нас специфический чемпионат, но он уже оттолкнулся от дна

Главный тренер " Полесья " Руслан Ротань высказался об уровне украиснкого чемпионата.

"То, что наш чемпионат специфический – это 100 процентов. Но я считаю, что наш чемпионат уже оттолкнулся ото дна. Думаю, дальше мы будем идти только вперед.

Потому что у нас появились очень амбициозные президенты, у нас сейчас есть возможность у команд покупать уже дорогих легионеров, у нас талантливая молодежь. Думаю, именно эти моменты дадут следующий толчок в нашем футболе.

Потому что мы имеем сегодня уже дорогие покупки "Шахтера" в чемпионате, имеем достаточно неплохих уже легионеров в клубах. Я считаю, что эта тенденция продолжится.

Если сюда добавить еще то, что появляются и раскрываются такие игроки, как Калюжный, например, добавить талантливую молодежь, которая всегда была в Украине, то мы будем прогрессировать дальше, – сказал Ротань.