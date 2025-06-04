Президент Кудровки: Инфраструктура Реала стоит десятки миллиардов долларов, а у них база в селе

Президент "Кудровки" Роман Солодаренко рассказал о своем отношении к выходу команды в УПЛ.

"Я не соглашаюсь с тем, что может попасть кто-либо. Так почему тогда не попадают? Почему тогда команды, имеющие инфраструктуру, вылетают из высшей лиги, а туда попадают команды и остаются там? Тут же вопрос не в инфраструктуре, а в отношении в целом. Футбол – это не только игра, это любовь. Ставить и сводить все только к инфраструктуре – тогда Высшая лига состояла бы только из одних команд, и она бы никак не менялась. В финале Кубка Германии играла команда Третьей лиги, тоже не имеющая суперстадиона, не имеющая собственной инфраструктуры. Хотя есть "Байер", "Боруссия", "Бавария" с бюджетом в сотни миллионов долларов, но они не играют в финале, а играет команда из Третьей лиги. И в этом нет ничего плохого”.

"Мы должны давать шанс каждому, и футбол не исключение. Футбол тоже должен давать шанс каждой команде, каждому футболисту. Тогда мы не можем сосредотачиваться только на гегемоне футбола и все. А все остальные? Почему тогда в Лиге чемпионов играет "Реал" не только с бюджетом в миллиард долларов, а играют и команды, которые имеют бюджет в сотни раз меньше? Инфраструктура "Реала" стоит десятки миллиардов долларов, а у них скромная база в селе. Мы так не можем равнять. Мы должны равняться по спортивному принципу. Если сегодня "Кудровка" показывает футбол Высшей лиги – она должна там играть".

"Когда говорят, что во время войны все легко дается, что можно выйти из любителей в Высшую лигу – выиграть, на самом деле это неправда. Это очень тяжелая работа, и ту работу, которую прошла "Кудровка" за два года, она действительно очень тяжелая. Мы приложили невероятные усилия, меняли тренеров, состав команды полностью изменился. Если взять два года назад, когда мы получали статус профи-клуба и сравнить с сегодняшним днем, то, если не ошибаюсь, остался только один или два футболиста. Так что сказать, что этот путь прошли легко – это неправда”, – рассказал предприниматель.

Год назад команда финишировала во Второй лиге на седьмом месте.