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Колос и Полесье расписали за сезон 12 ничьих. Но это не рекорд

Премьер-лига
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Самые миролюбивые коллективы прошедшей кампании

Колос и Полесье расписали за сезон 12 ничьих. Но это не рекорд

Колос

Новина українською

"Полесье" и "Колос" в сезоне 2024/25 12 раз делили зачетные пункты. Команды были близки к результатам рекордного количества ничьих за один чемпионат:

  • 15 – "Александрия" (2017/18);
  • 14 – "Днепр" (2006/07), "Кривбасс" (2006/07), "Александрия" (2022/23), "Металлист 1925" (2022/23), "Верес" (2017/18);
  • 13 - "Днепр" (1996/97, 2016/17), "Металлург" Донецк (2007/08), "Ворскла" (2009/10), "Карпаты" (2017/18), "Олимпик" (2018/19), "Рух" (2023/24).
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Житомирскому клубу подобная растрата очков не помешала получить путевку в Лигу конференций.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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