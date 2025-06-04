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Колос и Полесье расписали за сезон 12 ничьих. Но это не рекорд
Самые миролюбивые коллективы прошедшей кампании
Колос
"Полесье" и "Колос" в сезоне 2024/25 12 раз делили зачетные пункты. Команды были близки к результатам рекордного количества ничьих за один чемпионат:
- 15 – "Александрия" (2017/18);
- 14 – "Днепр" (2006/07), "Кривбасс" (2006/07), "Александрия" (2022/23), "Металлист 1925" (2022/23), "Верес" (2017/18);
- 13 - "Днепр" (1996/97, 2016/17), "Металлург" Донецк (2007/08), "Ворскла" (2009/10), "Карпаты" (2017/18), "Олимпик" (2018/19), "Рух" (2023/24).
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Житомирскому клубу подобная растрата очков не помешала получить путевку в Лигу конференций.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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