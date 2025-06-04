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Бартулович в Хорватии: готовится к сборам и формирует состав Зари
Луганчане проведут летние сборы в Словении
Фото: Зоря
Футболисты "Зари" 20 июня вернутся из отпуска и через два дня отправятся на зарубежный этап подготовки к новому сезону.
Сборы пройдут в Словении, как и в прошлом году. Луганчане запланировали сыграть 7 контрольных матчей.
Как сообщает Sport.ua, Младен Бартулович продолжает исполнять обязанности главного тренера луганской команды. В эти дни он отдыхает на родине – в Хорватии.
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Пока точно можно сказать, что в других клубах решили продолжить карьеру вратарь Дмитрий Мацапура и полузащитник Денис Антюх, у которых закончился контракт с "Зарей".
Однако пока неизвестно, кто из арендованных у "Динамо" игроков останется в "Заре".
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