Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Группа клубов интересуется вингером Шахтера. Горняки хотят выручить за него не менее 50 млн евро
За бесценок отпускать игрока не собираются
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер донецкого "Шахтера" Кевин может покинуть донецкий клуб в летнее трансферное окно. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в качестве потенциального усиления 22-летнего футболиста рассматривает ряд клубов из Red Bull group.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Шахтер", в свою очередь, запрашивает за трансфер минимум 50 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись 9 голами и 4 результативными передачами. Transfermarkt оценивает бразильца в 12 млн. евро.
???????????? Shakhtar Donetsk winger Kevin, high on Red Bull group shortlist as he’s an option for this summer window.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025
Shakhtar have no intentions to sell Kevin as they request at least €50m. pic.twitter.com/JC9tmE330j
Популярное сейчас
- Будущее Забарного и Лунина, риски для Ворсклы и новый клуб Индзаги. Главные новости за 3 июня
- Лупашко: Из Европы был интерес - мне звонили из Италии
- Не в пользу Александрии. Шищенко сделал свой выбор
- Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре