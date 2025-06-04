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Группа клубов интересуется вингером Шахтера. Горняки хотят выручить за него не менее 50 млн евро

Премьер-лига

За бесценок отпускать игрока не собираются

Группа клубов интересуется вингером Шахтера. Горняки хотят выручить за него не менее 50 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Кевин может покинуть донецкий клуб в летнее трансферное окно. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в качестве потенциального усиления 22-летнего футболиста рассматривает ряд клубов из Red Bull group.

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"Шахтер", в свою очередь, запрашивает за трансфер минимум 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись 9 голами и 4 результативными передачами. Transfermarkt оценивает бразильца в 12 млн. евро.

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