Группа клубов интересуется вингером Шахтера. Горняки хотят выручить за него не менее 50 млн евро

Вингер донецкого "Шахтера" Кевин может покинуть донецкий клуб в летнее трансферное окно. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в качестве потенциального усиления 22-летнего футболиста рассматривает ряд клубов из Red Bull group.

"Шахтер", в свою очередь, запрашивает за трансфер минимум 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись 9 голами и 4 результативными передачами. Transfermarkt оценивает бразильца в 12 млн. евро.

???????????? Shakhtar Donetsk winger Kevin, high on Red Bull group shortlist as he’s an option for this summer window.



Shakhtar have no intentions to sell Kevin as they request at least €50m. pic.twitter.com/JC9tmE330j