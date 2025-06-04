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Не Динамо. Лупашко назвал самый сильный клуб УПЛ

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Не Динамо. Лупашко назвал самый сильный клуб УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко считает "Шахтер" наиболее высококлассной командой чемпионата Украины.

- Как бы вы в целом оценили конкурентность в УПЛ? Многие считают, что уровень поднимается, ведь больше клубов с ресурсами.

- Конкуренция повысилась, действительно. Появляются новые имена, появилась идентичность у клубов. В целом очень ровный и интересный чемпионат. За первую тройку велась борьба, за четвертое место, за 7-10 позиции, в зоне вылета тоже. Классно, что до конца была интрига.

Да, я уверен, что у "Шахтера" есть огромный запас перед всеми, но остальные команды равны. Если не интересно смотреть все матчи чемпионата, то по крайней мере интересно следить, как меняется турнирная таблица, - сказал Лупашко.

По итогам сезона 2024/25 первое место в УПЛ заняло "Динамо". "Шахтер" финишировал третьим, "Александия“ - второй.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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