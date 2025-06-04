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ЛНЗ продлил контракт с воспитанником Шахтера
Вячеславом Танковским остается в черкасском клубе
Фото: ФК ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ продлил сотрудничество с полузащитником Вячеславом Танковским, сообщает клубная пресс-служба.
Срок действия нового контракта не разглашается. Согласно данным Transfermarkt, новое соглашение 29-летнего футболиста с "фиолетовыми" рассчитано до 30 июня 2026 года.
Танковский присоединился к ЛНЗ в январе 2025, провел 13 матчей и забил один гол.
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Напомним, Танковский – воспитанник "Шахтера", где начал профессиональную карьеру в 2012-м году. На контракте в донецком клубе находился девять лет. Также он выступал за "Зарю", "Мариуполь", киевский "Арсенал", "Металлист", "Днепр-1" и "Полесье".
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