Голкипер Буковины подписал новый контракт с клубом

Вратарь Даниил Каневцев заключил новый контракт с "Буковиной" сроком на один год, сообщает официальный сайт команды.

Срок действия соглашения между 28-летним футболистом и черновицким клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Каневцев присоединился к "желто-черным" в феврале 2024 года. За полтора сезона в составе "Буковины" вратарь в общей сложности провел 23 поединка, из которых в восьми матчах ему удалось сохранить свои владения в неприкосновенности.

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В прошлой кампании Каневцев был основным стражем ворот черновчан (22 матча, 7 из которых – "на ноль"), получил 2 награды Dmart игрок месяца по итогам августа и октября.

В текущем розыгрыше он занял 2-е место по количеству сыгранных минут в составе "желто-черных" (2123 минуты) и стал лучшим игроком "Буковины" по итогам первой части сезона 2024/25 по версии болельщиков.