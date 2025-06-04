Стало известно, когда Заря примет решение по новому тренеру

Украинский тренер Виктор Скрипник готов вернуться в Украину, сообщает ТаТоТаке.

Как уже сообщалось ранее, президент "Зари" Евгений Геллер сделал 55-летнему специалисту конкретное предложение, и Скрипник склоняется к тому, чтобы его принять.

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В этом межсезонье тренер имел несколько вариантов трудоустройства за рубежом. Среди самых интересных, по данным источника, - молдавский "Шериф" и чешская "Млада-Болеслав".

Желько Любеновича считают вторым кандидатом на должность главного тренера "Зари", как ранее сообщал UA-Football.

Окончательное решение в клубе может быть принято уже сегодня, 4 июня днем.