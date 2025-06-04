  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, когда Заря примет решение по новому тренеру

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда Заря примет решение по новому тренеру

Премьер-лига

Вопрос с главным тренером почти решен

Стало известно, когда Заря примет решение по новому тренеру

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Украинский тренер Виктор Скрипник готов вернуться в Украину, сообщает ТаТоТаке.

Как уже сообщалось ранее, президент "Зари" Евгений Геллер сделал 55-летнему специалисту конкретное предложение, и Скрипник склоняется к тому, чтобы его принять.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом межсезонье тренер имел несколько вариантов трудоустройства за рубежом. Среди самых интересных, по данным источника, - молдавский "Шериф" и чешская "Млада-Болеслав".

Желько Любеновича считают вторым кандидатом на должность главного тренера "Зари", как ранее сообщал UA-Football.

Окончательное решение в клубе может быть принято уже сегодня, 4 июня днем.

По теме
yellow-arrow
Голкипер Буковины подписал новый контракт с клубом
yellow-arrow
ЛНЗ продлил контракт с воспитанником Шахтера
yellow-arrow
Не Динамо. Лупашко назвал самый сильный клуб УПЛ
Заря (Луганск) Виктор Скрипник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости