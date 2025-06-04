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Известный украинский тренер готов вернуться к работе

Премьер-лига
Обновлено

Прошло почти два года

Известный украинский тренер готов вернуться к работе

fcminaj.com

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран рассматривает возможность возвращения к своей работе и ожидает серьезного предложения.

"Сейчас многие пишут, что опытные тренеры никому не нужны, дорогу молодым и перспективным. Как видим, они не всегда дают результат, но работают. Агент сейчас занимается этим вопросом. Я готов работать, но пока никаких серьезных предложений нет", – рассказал Шаран.

Без клуба Шаран находится с ноября 2023 года – тогда он возглавлял "Минай". Также 53-летний специалист работал с "Александрией", "Карпатами", "Минаем", "Закарпатьем" и "Зиркой".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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