Известный украинский тренер готов вернуться к работе

Известный украинский тренер Владимир Шаран рассматривает возможность возвращения к своей работе и ожидает серьезного предложения.

"Сейчас многие пишут, что опытные тренеры никому не нужны, дорогу молодым и перспективным. Как видим, они не всегда дают результат, но работают. Агент сейчас занимается этим вопросом. Я готов работать, но пока никаких серьезных предложений нет", – рассказал Шаран.

Без клуба Шаран находится с ноября 2023 года – тогда он возглавлял "Минай". Также 53-летний специалист работал с "Александрией", "Карпатами", "Минаем", "Закарпатьем" и "Зиркой".



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