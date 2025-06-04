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Форма Шахтера продается в 2,5 раза больше, чем Динамо

Премьер-лига
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В донецком клубе отметили успешность партнерства с Puma

Форма Шахтера продается в 2,5 раза больше, чем Динамо

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Руководитель отдела маркетинга и программы лояльности "Шахтера" Денис Фролов дал оценку сотрудничеству с техническим партнером Puma.

– Как вы бы описали сотрудничество с Puma в контексте создания новой формы? Есть ли что-то, что отличает их подход по сравнению с предыдущими техническими партнерами?

– Думаю, что да. Прежде всего это гибкость и желание развивать спортивный рынок. Это можно подтвердить тем, что раньше мы анонсировали только один комплект формы раз в год – либо домашнюю, либо выездную.

С нашим техническим партнером Puma мы ежегодно меняем все три комплекта формы. Это важно, это понимание важности, это европейский бенчмарк всех футбольных клубов и это говорит о маркетинговых и коммерческих возможностях. Это один из примеров, почему мы хотели отметить нашего технического партнера.

В прошлом году мы продлили контракт с Puma и сейчас наше сотрудничество пролонгировано вплоть до 2031-го. Мне кажется, что такое долгосрочное сотрудничество, которое продолжается еще до конца срока действия текущего контракта, говорит о том, что стороны удовлетворены сотрудничеством.

Уже два года подряд мы показываем рост в продажах Puma на 25-30%, что является еще одним важным моментом успешности сотрудничества, а форма продается примерно в 2,5 раза больше чем джерси "Динамо", - сказал Фролов для Tribuna.com.

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Шахтер (Донецк) Puma
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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