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Форма Шахтера продается в 2,5 раза больше, чем Динамо
В донецком клубе отметили успешность партнерства с Puma
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Руководитель отдела маркетинга и программы лояльности "Шахтера" Денис Фролов дал оценку сотрудничеству с техническим партнером Puma.
– Как вы бы описали сотрудничество с Puma в контексте создания новой формы? Есть ли что-то, что отличает их подход по сравнению с предыдущими техническими партнерами?
– Думаю, что да. Прежде всего это гибкость и желание развивать спортивный рынок. Это можно подтвердить тем, что раньше мы анонсировали только один комплект формы раз в год – либо домашнюю, либо выездную.
С нашим техническим партнером Puma мы ежегодно меняем все три комплекта формы. Это важно, это понимание важности, это европейский бенчмарк всех футбольных клубов и это говорит о маркетинговых и коммерческих возможностях. Это один из примеров, почему мы хотели отметить нашего технического партнера.
В прошлом году мы продлили контракт с Puma и сейчас наше сотрудничество пролонгировано вплоть до 2031-го. Мне кажется, что такое долгосрочное сотрудничество, которое продолжается еще до конца срока действия текущего контракта, говорит о том, что стороны удовлетворены сотрудничеством.
Уже два года подряд мы показываем рост в продажах Puma на 25-30%, что является еще одним важным моментом успешности сотрудничества, а форма продается примерно в 2,5 раза больше чем джерси "Динамо", - сказал Фролов для Tribuna.com.
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