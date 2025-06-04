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Официально. Пономарев покинул пост главного тренера Руха
Его ждут в другом клубе УПЛ
Фото: ФК Рух
"Рух" официально объявил о том, что Виталий Пономарев покинул должность главного тренера команды.
Стороны договорились о прекращении сотрудничества.
Пономарев начал свой путь в "Рухе" в сезоне 2020/2021, когда возглавил команду U-19. Под его руководством юноши стали чемпионами Украины в сезонах 2021/22 и 2022/23. Кроме того, "руховцы" дошли до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, громко заявив о себе на международной арене.
А в марте 2023 года специалист возглавил "Рух" в статусе главного тренера. Под его руководством команда провела 77 матчей, в которых одержала 26 побед, 30 игр завершились вничью и потерпела 21 поражение (голы: 89 – 71).
Также с Виталием Пономаревым "Рух" покидает и тренерский штаб специалиста – Геннадий Щекотилин, Виталий Романюк, Иван Шуга, Андрей Радь и Марьян Шевчук.
По итогам сезона 2024/25 "Рух" финишировал на восьмом месте УПЛ.
Как мы уже сообщали ранее, Пономарев трудоустроится в другом клубе УПЛ.
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