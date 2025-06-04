  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Пономарев покинул пост главного тренера Руха

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Пономарев покинул пост главного тренера Руха

Премьер-лига
Обновлено

Его ждут в другом клубе УПЛ

Официально. Пономарев покинул пост главного тренера Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" официально объявил о том, что Виталий Пономарев покинул должность главного тренера команды.

Стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Пономарев начал свой путь в "Рухе" в сезоне 2020/2021, когда возглавил команду U-19. Под его руководством юноши стали чемпионами Украины в сезонах 2021/22 и 2022/23. Кроме того, "руховцы" дошли до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, громко заявив о себе на международной арене.

А в марте 2023 года специалист возглавил "Рух" в статусе главного тренера. Под его руководством команда провела 77 матчей, в которых одержала 26 побед, 30 игр завершились вничью и потерпела 21 поражение (голы: 89 – 71).

Также с Виталием Пономаревым "Рух" покидает и тренерский штаб специалиста – Геннадий Щекотилин, Виталий Романюк, Иван Шуга, Андрей Радь и Марьян Шевчук.

По итогам сезона 2024/25 "Рух" финишировал на восьмом месте УПЛ.

Как мы уже сообщали ранее, Пономарев трудоустроится в другом клубе УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Колос предлагает выбрать лучшего игрока сезона из пяти кандидатов
yellow-arrow
Форма Шахтера продается в 2,5 раза больше, чем Динамо
yellow-arrow
Известный украинский тренер готов вернуться к работе
УПЛ Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости