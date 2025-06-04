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Колос предлагает выбрать лучшего игрока сезона из пяти кандидатов
Решение за болельщиками
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Колос" объявил о старте голосование за лучшего игрока команды в сезоне-2024/25.
Болельщикам предлагают выбрать из пяти кандидатов. Это защитники Андрей Цуриков и Илир Красничи, вингер Владислав Велетень, вратарь Иван Пахолюк и полузащитник Ника Гагнидзе.
Голосование проходит в официальном Telegram-канале клуба. Оно продлится до 5 июня (21:00).
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Напомним, "Колос" завершил сезон-2024/25 на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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