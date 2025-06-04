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Карпаты ведут переговоры с Шахтером о выкупе полузащитника

Премьер-лига

Львовский клуб готов приобрести игрока

Карпаты ведут переговоры с Шахтером о выкупе полузащитника

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Карпаты" сконцентрированы на переговорах с "Шахтером" по арендованному у "горняков" полузащитнику Олегу Очеретько. Об это сообщает Sport.ua.

Львовский клуб готов приобрести игрока на постоянной основе.

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В то же время "зелено-белые" потеряли интерес к полузащитнику "Руха" Евгению Пастуху. Вместо этого клуб проявляет активный интерес к другому лидеру "желто-черных" – Ярославу Карабину.

В сезоне-2024/25 22-летний Очеретько провел 28 матчей за "Карпаты" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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