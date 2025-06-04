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Карпаты ведут переговоры с Шахтером о выкупе полузащитника
Львовский клуб готов приобрести игрока
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Карпаты" сконцентрированы на переговорах с "Шахтером" по арендованному у "горняков" полузащитнику Олегу Очеретько. Об это сообщает Sport.ua.
Львовский клуб готов приобрести игрока на постоянной основе.
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В то же время "зелено-белые" потеряли интерес к полузащитнику "Руха" Евгению Пастуху. Вместо этого клуб проявляет активный интерес к другому лидеру "желто-черных" – Ярославу Карабину.
В сезоне-2024/25 22-летний Очеретько провел 28 матчей за "Карпаты" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.
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