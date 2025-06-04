У Карпат могут возникнуть проблемы с выездом за рубеж из-за бегства экс-функционера клуба

Игроки и тренерский штаб " Карпат " выйдут из отпуска 25 июня и первый этап подготовки к новому сезону проведут на своей загородной базе.

Как сообщает Sport.ua, предварительно на 8 июля запланирован выезд "зелено-белых" на зарубежный сбор. Впрочем, в этом вопрос еще не все так просто.

Еще неизвестно, состоится ли он в Австрии, потому что у львовян возникли проблемы с дислокацией из-за опоздания с бронированием отеля. Запасной вариант – Словения.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также еще неизвестно, даст ли Министерство молодежи и спорта разрешение "Карпатам" на выезд после того, как с зимнего сбора в Турции не вернулся один из топ-менеджеров львовского клуба Олег Авдыш.