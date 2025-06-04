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У Карпат могут возникнуть проблемы с выездом за рубеж из-за бегства экс-функционера клуба

Премьер-лига
Обновлено

Львовяне планируют свое летнее межсезонье

У Карпат могут возникнуть проблемы с выездом за рубеж из-за бегства экс-функционера клуба

fckarpaty.org.ua

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Игроки и тренерский штаб "Карпат" выйдут из отпуска 25 июня и первый этап подготовки к новому сезону проведут на своей загородной базе.

Как сообщает Sport.ua, предварительно на 8 июля запланирован выезд "зелено-белых" на зарубежный сбор. Впрочем, в этом вопрос еще не все так просто.

Еще неизвестно, состоится ли он в Австрии, потому что у львовян возникли проблемы с дислокацией из-за опоздания с бронированием отеля. Запасной вариант – Словения.

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Также еще неизвестно, даст ли Министерство молодежи и спорта разрешение "Карпатам" на выезд после того, как с зимнего сбора в Турции не вернулся один из топ-менеджеров львовского клуба Олег Авдыш.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что "Карпаты" ведут переговоры по игроку "Шахтера".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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