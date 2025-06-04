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И это не Ротань. Экс-игрок Александрии назвал легендарного тренера команды
Шаран для Александрии – это легендарная личность
Известный украинский футболист Сергей Старенький, который недавно в возрасте 40 лет завершил карьеру, вспомнил свой период в "Александрии" под руководством Владимира Шарана.
– Под руководством Владимира Шарана вы провели наибольше матчей. Вам было комфортно с этим наставником?
– Очень. Кто-то психологически не выдерживал, но это были проблемы самих футболистов. У Владимира Богдановича была чуйка на игроков, кого приглашать в команду. Это давало результат. Для "Александрии" – это легендарная личность. Этот наставник принес много пользы команде и клубу.
– В "Александрии", наверное, был ваш наилучший период в карьере. Согласны?
– У каждого футболиста есть своя команда, вот такой стала для меня "Александрия" с 2013 году. Думаю, за свою работу мне было не стыдно перед Владимиром Шараном.
– Наставник штрафовал футболистов?
– Не особо. Он не сторонник этих методов. Но если что-то и случалось, ты должен был своей игрой исправить вину. Выигрывали игру, и тренер все прощал (улыбается). Владимир Богданович – эмоциональный человек, но он быстро отходит.
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