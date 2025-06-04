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И это не Ротань. Экс-игрок Александрии назвал легендарного тренера команды

Премьер-лига
Обновлено

Шаран для Александрии – это легендарная личность

И это не Ротань. Экс-игрок Александрии назвал легендарного тренера команды

Новина українською

Известный украинский футболист Сергей Старенький, который недавно в возрасте 40 лет завершил карьеру, вспомнил свой период в "Александрии" под руководством Владимира Шарана.

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– Под руководством Владимира Шарана вы провели наибольше матчей. Вам было комфортно с этим наставником?

– Очень. Кто-то психологически не выдерживал, но это были проблемы самих футболистов. У Владимира Богдановича была чуйка на игроков, кого приглашать в команду. Это давало результат. Для "Александрии" – это легендарная личность. Этот наставник принес много пользы команде и клубу.

– В "Александрии", наверное, был ваш наилучший период в карьере. Согласны?

– У каждого футболиста есть своя команда, вот такой стала для меня "Александрия" с 2013 году. Думаю, за свою работу мне было не стыдно перед Владимиром Шараном.

– Наставник штрафовал футболистов?

– Не особо. Он не сторонник этих методов. Но если что-то и случалось, ты должен был своей игрой исправить вину. Выигрывали игру, и тренер все прощал (улыбается). Владимир Богданович – эмоциональный человек, но он быстро отходит.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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