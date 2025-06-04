Будковский заявил, что в Полесье ему предлагали "стучать" на партнеров

Экс-форвард " Полесья ", а ныне игрок луганской "Зари" Филипп Будковский рассказал о своем недолгом опыте выступлений за житомирскую команду.

"Я тебе скажу, еще был спортивный директор Друди. Я общался с ним один раз, меня вызвали, тогда уже Ашур был тренером. Он меня вызывает, говорит: "Надо пообщаться". Я говорю: "Давайте пообщаемся". Общались на английском, через переводчика.

Как раз я спрашивал, нужен ли я клубу. Мы с ним общаемся, он говорит: "Мне за тебя говорят люди, что ты хороший человек, футболист, стараешься, все нам подходит. Ты мне здесь нужен как Стуани в "Жироне". Нужен человек с опытом, чтобы ты помогал нападающим. Но я хочу знать, что происходит в команде". Ну то есть "стучать" на партнеров.

Они с Теслей (экс вице-президент клуба) ждали моего ответа. Я минуту подумал и отказался. Мы еще двумя фразами перекинулись, я встал, ушел, потом была Лига конференций, мы сыграли и на этом мой путь в "Полесье" закончился", - рассказал Будковский.