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Не сошлись по деньгам. В Александрии рассказали, почему не смогли продлить контракт с Калюжным

Премьер-лига

Были два этапа переговоров

Не сошлись по деньгам. В Александрии рассказали, почему не смогли продлить контракт с Калюжным

uaf.ua

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Экс-спортивный директор "Александрии" Иван Телько рассказал, почему команде не удалось продлить контракт с полузащитником сборной Украины Иваном Калюжным.

Напомним, что игрок уже покинул "горожан" и, вероятно, продолжит карьеру в "Металлисте 1925".

"Были шансы его переподписать. Просто все происходило не в то время. Когда мы сели за стол переговоров летом, то Иван еще не наиграл на те финансовые условия, которые он на тот момент хотел. Мы предлагали другой уровень заработной платы и сказали, что давай проведем эти полгода и зимой попробуем что-нибудь решить, будем на контакте.

Когда мы вернулись ближе к окончанию первого круга чемпионата с новым предложением, которое озвучивал он и его представители летом, это уже было мало. Уже хотелось больше.

Произошла ситуация, которую трудно было предвидеть. Иван в этом сезоне прогрессировал просто фантастически.

Он профессионал своего дела, никаких претензий. Просто так бывает, что в какой-то момент человек еще не наиграл на то, что он хотел бы, а позже, когда уже человек наиграл на то, что хотел, то запросы еще выросли. Такой замкнутый круг немного получился. Потому не удалось уже договориться", – рассказал Телько.

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ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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