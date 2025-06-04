Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не сошлись по деньгам. В Александрии рассказали, почему не смогли продлить контракт с Калюжным
Были два этапа переговоров
uaf.ua
Экс-спортивный директор "
Напомним, что игрок уже покинул "горожан" и, вероятно, продолжит карьеру в "Металлисте 1925".
"Были шансы его переподписать. Просто все происходило не в то время. Когда мы сели за стол переговоров летом, то Иван еще не наиграл на те финансовые условия, которые он на тот момент хотел. Мы предлагали другой уровень заработной платы и сказали, что давай проведем эти полгода и зимой попробуем что-нибудь решить, будем на контакте.
Когда мы вернулись ближе к окончанию первого круга чемпионата с новым предложением, которое озвучивал он и его представители летом, это уже было мало. Уже хотелось больше.
Произошла ситуация, которую трудно было предвидеть. Иван в этом сезоне прогрессировал просто фантастически.
Он профессионал своего дела, никаких претензий. Просто так бывает, что в какой-то момент человек еще не наиграл на то, что он хотел бы, а позже, когда уже человек наиграл на то, что хотел, то запросы еще выросли. Такой замкнутый круг немного получился. Потому не удалось уже договориться", – рассказал Телько.
Популярное сейчас
- Известный украинский тренер готов вернуться к работе
- Цыганков приобрел дом в Жироне - Источник
- Фактор Сафонова отпадает? Забарный провел разговор с ПСЖ о ситуации с россиянином
- Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей