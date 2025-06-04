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Хацкевич: Президенту Полесья сразу хочется результата - Ротаню будет трудно в первый год
Получится ли у Руслана Петровича в Полесье?
polissyafc.com
Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказал свое мнение о перспективах Руслана Ротаня в "
"Получится ли у Ротаня в "Полесье"? Буткевичу, наверное, сразу хочется результата. Но Ротань такой тренер, что ему нужно время, чтобы подготовить команду. Работа Ротаня в "Александрии" была системной. Два года его многие критиковали, но он искал симбиоз в команде, сначала использовал молодых футболистов, а затем доверился опытным и добился результата.
В "Полесье" не только президент должен быть амбициозным, но и все в клубе. Понятно, что будет трудно в первый год. Требования Ротаня будут отличаться от того, как строил работу Имад Ашур. Любому тренеру нужно время, футболисты в "Полесье" неплохие, но нельзя сказать, что их уровень сегодня выше, чем в "Александрии". Надеемся, что они как можно быстрее впитают идеи Ротаня и в следующем сезоне будут бороться за медали УПЛ", - сказал Хацкевич.
Напомним, что Ротань привел "Александрию" к сенсационным серебряным медалям в УПЛ, но не захотел продлевать контракт и перешел в "Полесье".
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