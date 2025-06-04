"Будет возможность наконец дебютировать", - президент Кудровки хочет лично сыграть в УПЛ

Президент "Кудровки" Роман Солодаренко рассказал о выходе команды в УПЛ и признался, что не против дебютировать в составе своей команды в УПЛ.

Напомним, что Роману Солодаренко исполнилось 41 год, он имеет опыт выступлений за команду на любительском уровне, но пока не дебютировал в профессиональном футболе.

– ФК "Кудровка" вырвала путевку в УПЛ в серии пенальти. Многие говорят, что это – лотерея. И, мол, часто побеждает не более сильная команда, а та, которой улыбнулась удача. Разделяете такое мнение?

– Вообще я не очень верю в удачу, вот честно. Полагаюсь всегда исключительно на собственные силы. ФК "Кудровка" в ответном матче показала, что мы команда, которая умеет терпеть, бороться и выгрызать победу. Лотерея или лотерея – серия послематчевых пенальти, удача это не удача... Не знаю. По-моему, всегда побеждает та команда, которая больше стремится к этому. Матч в Полтаве показал, что "Кудровка" действительно больше хотела победить.

– Кстати, вы же играющий президент, а в заявке на ответный матч против "Ворсклы", да и в первой игре, вас не было. В чем причина?

– На то были свои объективные причины. Думаю, что в матчах УПЛ в следующем сезоне у меня еще будет возможность сыграть за "Кудровку" и наконец дебютировать в профессиональном футболе.