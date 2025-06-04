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2 красных и 9 желтых. Хавбек Ворсклы - самый недисциплинированный игрок сезона в УПЛ
Александр Скляр - в топе рейтинга
vorskla.com.ua
34-летний хавбек "
Дважды удалялся с поля и испанский хавбек "Карпат" Пабло Альварес.
Среди иностранцев в "лидерах" оказался грузинский защитник "Вереса" Георгий Куция – 13 штрафных баллов, который наряду с полузащитником "Зари" Кириллом Дрышлюком получил больше всех "горчичников" – 10.
Интересно, что среди вратарей по этому показателю лидируют Евгений Волынец из "Полесья" и Богдан Когут из "Вереса", которые заработали по одной красной и по две желтых карточки.
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