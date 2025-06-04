2 красных и 9 желтых. Хавбек Ворсклы - самый недисциплинированный игрок сезона в УПЛ

34-летний хавбек " Ворсклы " Александр Скляр стал самым недисциплинированным игроком УПЛ сезона-2024/25. На его счету в сезоне 2 красные карточки и 9 желтых, набрал 15 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).

Дважды удалялся с поля и испанский хавбек "Карпат" Пабло Альварес.

Среди иностранцев в "лидерах" оказался грузинский защитник "Вереса" Георгий Куция – 13 штрафных баллов, который наряду с полузащитником "Зари" Кириллом Дрышлюком получил больше всех "горчичников" – 10.

Интересно, что среди вратарей по этому показателю лидируют Евгений Волынец из "Полесья" и Богдан Когут из "Вереса", которые заработали по одной красной и по две желтых карточки.