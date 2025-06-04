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Источник объяснил, почему Тилль не хочет оставаться в Украине
Дело - не в войне
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Источник объяснил, почему Тилль не хочет оставаться в Украине.
По информации канала Inside UPL, капитан "ЛНЗ" с характером. Но причины его решения неизвестны
"Почему не хочет оставаться? Причины до конца неизвестны. Говорят, Тилль не очень хочет играть в Украине. Были и другие варианты для карьеры, но он сознательно выбрал "ЛНЗ". Еще в "Ворскле" рассказывали, что он очень специфический парень - не все нравилось, хотел играть больше, имел вопросы к тренерам
Даже когда команду возглавлял Дулуб, спрашивал: "Почему я так мало играю?". В команде у него конфликтов ни с кем не было. Из того, что слышали - хорошо общался почти со всеми, больше всего, пожалуй, с косоварами Салиху, Яшари и Эйнелом Суарешем.", - заявил источник.
Стороны приняли решение, что Тилль завершает период в "ЛНЗ" и Украине в целом.
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Напомним, что Тилль присоединился к черкасскому клубу в феврале 2024 года. В прошлом сезоне он сыграл в 23-х матчах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.
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