Источник объяснил, почему Тилль не хочет оставаться в Украине.

По информации канала Inside UPL, капитан "ЛНЗ" с характером. Но причины его решения неизвестны

"Почему не хочет оставаться? Причины до конца неизвестны. Говорят, Тилль не очень хочет играть в Украине. Были и другие варианты для карьеры, но он сознательно выбрал "ЛНЗ". Еще в "Ворскле" рассказывали, что он очень специфический парень - не все нравилось, хотел играть больше, имел вопросы к тренерам

Даже когда команду возглавлял Дулуб, спрашивал: "Почему я так мало играю?". В команде у него конфликтов ни с кем не было. Из того, что слышали - хорошо общался почти со всеми, больше всего, пожалуй, с косоварами Салиху, Яшари и Эйнелом Суарешем.", - заявил источник.