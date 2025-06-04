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Попробуют договориться еще раз. Полтава не оставляет надежд играть в УПЛ в родном городе
Полтава поднялась в УПЛ, а Ворскла - вылетела
фото из свободных источников
СК "Полтава", который по итогам сезона повысился в классе и будет играть в УПЛ, не оставляет попыток договориться о том, чтобы играть домашние матчи Премьер-Лиги в родном городе.
Несмотря на согласование проведения своих домашних матчей на стадионе "Зирка" в Кропивницком, руководство "Полтавы" планируют в ближайшее время провести с "Ворсклой" переговоры относительно аренды стадиона имени Бутовского.
Изначально клубы не смогли договориться и дело даже закончилось скандалом, но после вылета "Ворсклы" в первую Лигу, в "Полтаве" надеются найти общий язык с соседями.
Напомним, что "Полтава" изначально подала в УАФ стадион Бутовского как основной, не уведомим "Ворсклу", что вызвала резкую реакцию со стороны последних.
В итоге, "Полтава" заявила основным стадион "Зирка" в Кропивницком.
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