Попробуют договориться еще раз. Полтава не оставляет надежд играть в УПЛ в родном городе

СК "Полтава", который по итогам сезона повысился в классе и будет играть в УПЛ, не оставляет попыток договориться о том, чтобы играть домашние матчи Премьер-Лиги в родном городе.

Несмотря на согласование проведения своих домашних матчей на стадионе "Зирка" в Кропивницком, руководство "Полтавы" планируют в ближайшее время провести с "Ворсклой" переговоры относительно аренды стадиона имени Бутовского.

Изначально клубы не смогли договориться и дело даже закончилось скандалом, но после вылета "Ворсклы" в первую Лигу, в "Полтаве" надеются найти общий язык с соседями.

Напомним, что "Полтава" изначально подала в УАФ стадион Бутовского как основной, не уведомим "Ворсклу", что вызвала резкую реакцию со стороны последних.

В итоге, "Полтава" заявила основным стадион "Зирка" в Кропивницком.