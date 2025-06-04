Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Все понимают, почему это произошло", - Лупашко намекнул на стимуляцию соперников Карпат от третьей стороны
Коуч Карпат - о возможном стимулировании третьей стороной в УПЛ
Фото: Карпати
Главный тренер "
– Были ли вообще внутри команды какие-то разговоры, что "Колос" и "Заря" выглядят мотивированнее, чем обычно – и что нужно под них по-другому подстраиваться?
– Стимуляция третьей стороной – вы это имеете в виду?
– В частности. Много сейчас разговоров распространяется на эту тему. Мол, соперники выглядели совсем не так, как в предыдущих турах до матчей с вами.
– Думаю, все понимают, почему это произошло. Вроде бы говорят, что это запрещено сейчас в Украине. Понимаю, что это все нужно доказать – но оно на поверхности. Футболисты между собой разговаривают, все всё знают.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Они (соперники – прим.) действительно были такими. Я встречался с этим и в прошлом сезоне в "Ингульце". Мое личное мнение – не нужно обращать внимание на то, на что ты не имеешь влияния. Мы имеем влияние на тренировочный процесс, на подготовку к матчу. Все остальное – мелочи и вещи, на которые повлиять не можем. Даже не нужно в это вникать.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда Заря примет решение по новому тренеру
- Группа клубов интересуется вингером Шахтера. Горняки хотят выручить за него не менее 50 млн евро
- Фактор Сафонова отпадает? Забарный провел разговор с ПСЖ о ситуации с россиянином
- Переписали историю. Из УПЛ вылетели сразу четыре команды
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре