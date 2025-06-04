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"Все понимают, почему это произошло", - Лупашко намекнул на стимуляцию соперников Карпат от третьей стороны

Премьер-лига
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Коуч Карпат - о возможном стимулировании третьей стороной в УПЛ

"Все понимают, почему это произошло", - Лупашко намекнул на стимуляцию соперников Карпат от третьей стороны

Фото: Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился мнением о возможном стимулировании третьей стороной в УПЛ.

– Были ли вообще внутри команды какие-то разговоры, что "Колос" и "Заря" выглядят мотивированнее, чем обычно – и что нужно под них по-другому подстраиваться?

– Стимуляция третьей стороной – вы это имеете в виду?

– В частности. Много сейчас разговоров распространяется на эту тему. Мол, соперники выглядели совсем не так, как в предыдущих турах до матчей с вами.

– Думаю, все понимают, почему это произошло. Вроде бы говорят, что это запрещено сейчас в Украине. Понимаю, что это все нужно доказать – но оно на поверхности. Футболисты между собой разговаривают, все всё знают.

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Они (соперники – прим.) действительно были такими. Я встречался с этим и в прошлом сезоне в "Ингульце". Мое личное мнение – не нужно обращать внимание на то, на что ты не имеешь влияния. Мы имеем влияние на тренировочный процесс, на подготовку к матчу. Все остальное – мелочи и вещи, на которые повлиять не можем. Даже не нужно в это вникать.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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