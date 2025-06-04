Капитан Полесья: Не знаю, почему Ашура так хейтили - на него много грязи выливалось

Капитан " Полесья " Руслан Бабенко поделился мыслями о работе и увольнении уже бывшего главного тренера команды Имада Ашура.

– Очень часто команда пропускала, а потом из этого выкарабкивалась.

– Какое-то давление на нас шло. Все критиковали нас, на Имада много грязи выливалось. Не знаю, почему его так все хейтили. И мы ведь это чувствуем.

– На вас это переносилось?

– 100 процентов. "Как они играют? Как так можно? С их базой, бюджетом, с их президентом, с их брендом – как можно так играть?"

Ну и плюс реально, не было у нас стабильно хорошей, зрелищной игры. Но можно очень долго об этом говорить, почему мы так играли, почему не так.

Можно говорить, что 70-80 процентов команды поменялось – нельзя взять и быстро что-то построить. Может, мы не понимали каких-то требований от тренера.

– В чем, как тебе кажется, главная проблема Имада?

– То, что он очень много работает, от него не было легкости. Реально очень много они работали со штабом, много анализировали. Если, так скажем, проблемы – я не могу так оценивать.

Может, просто опыта не хватило. Потому что реально это молодой тренер, он отдавался по полной, но реально опыта в чем-то не хватало ему. Я считаю, что он наберется этого опыта и будет топовым тренером через некоторое время.

– Как команда восприняла его увольнение?

– Было очень быстро. Мы ехали на базу, позвонил мне Анатолич Шевчук, сказал: "Собери команду". Он пришел с Санычем Максимовым, сказал, что Имад не работает с этого дня.

Имад даже не попрощался. В группе я написал слова благодарности, потом весь тренерский штаб написал, у них там что-то случилось.