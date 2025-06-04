"Клуб выбрал правильный путь развития", - Пономарев тепло попрощался с Рухом

Украинский тренер Виталий Пономарев дал прощальное интервью после пяти лет сотрудничества с "Рухом" дал прощальное интервью. Тренер покидает команду, и по данным СМИ, скоро примет ЛНЗ.

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– Виталий Юрьевич, вы много лет посвятили "Руху". Со своими воспитанниками вы дважды выигрывали чемпионат среди команд U-19, играли в Юношеской лиге УЕФА. Затем возглавили основную команду клуба и сначала сохранили прописку в УПЛ, а затем демонстрировали лучшие результаты "Руха" в чемпионате. Как вы оцениваете этот период работы? Что лично для вас значат эти достижения в клубе?

– За эти пять лет у меня есть только слова благодарности. В первую очередь – основателю и менеджменту, всем сотрудникам и персоналу клуба, и, конечно, футболистам за эти годы плодотворной и интересной работы. "Рух" очень многое мне дал и помог сформироваться как тренеру. У меня была прекрасная возможность развиваться и прогрессировать как специалисту, работать с качественными игроками. Поэтому я благодарен каждому, кто был причастен к "Руху".

Это были незабываемые пять лет, наполненные множеством позитивных моментов. Это и два чемпионства юношеских команд, и затем увлекательная борьба за еврокубки. Всё это мы делали вместе с командой, которая состояла из наших юных воспитанников – почти все они представители западных регионов Украины. "Рух" своим примером показал, что можно бороться за высокие цели со своими игроками и без раздутых бюджетов и заоблачных сумм.

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Клуб выбрал правильный путь развития, и теперь его нужно придерживаться. Многие футболисты "Руха" за эти годы стали неотъемлемой частью сборных Украины разных возрастов, а Алексей Сыч стал первым представителем "жёлто-чёрных" в национальной сборной, дебютировав за главную команду страны.

– Под вашим руководством команда начала обновляться, молодёжь стала получать больше игрового времени, и именно тогда был взят курс на доверие к своим воспитанникам. Как проходил этот процесс и довольны ли вы итогом этой работы?

– Многих ребят я знал с самого детства, кого-то – ещё с 3-го класса. Я верил в них, знал их возможности и то, что они способны добиваться высоких результатов и бороться за лидирующие позиции в УПЛ, независимо от соперников. Работать с такими игроками – одно удовольствие.

– Фундамент нынешней команды – это плод вашей работы. Будете ли следить за развитием "Руха"?

– Конечно, я буду болеть за команду и следить за ней. Меня интересует не только результат основной команды, но и как выступает команда U-19, как играют команды Академии, и так будет и дальше. Это огромный пласт работы, который был проделан всеми – от основателя клуба до каждого сотрудника "Руха". Это настоящий клуб, а не только первая команда. Каждому игроку я хочу пожелать достижения новых высот в футболе.

– Какие эмоции у вас были после прощания с командой? О чём вы говорили с игроками и персоналом клуба?

– Я попрощался с ними, пообщался, мы вспомнили моменты, которые пережили вместе. Это был интересный путь, наполненный разными эмоциями, ведь мы долгое время работали бок о бок. Всегда трудно расставаться, но мы все взрослые люди и понимаем, что впереди у каждого – свои задачи. Эта встреча была приятной, и я благодарен всем за классные годы совместной работы.

– Какое ваше напутственное слово игрокам и болельщикам клуба?

– Желаю, чтобы клуб и дальше развивался и вышел на новый, более высокий уровень. Чтобы каждый игрок продолжал прогрессировать, ведь все они – молодые и перспективные парни, которые в будущем могут добиться высоких целей и бороться за лучшие результаты. Также хочу пожелать воспитанникам Академии, чтобы они продолжали усердно учиться и тренироваться. Академия "Руха" имеет талантливых детей, которые со временем смогут демонстрировать не только такие же результаты, как сейчас у первой команды, а даже и лучшие! Уверен, что эти юноши – будущие звёзды не только украинского, но и мирового футбола.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Она очень важна для футболистов, тренеров и клуба в целом. Хочется, чтобы фанаты "Руха" и дальше активно поддерживали команду, гордились ею, а ребята радовали людей отличными результатами и яркой игрой.